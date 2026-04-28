Matias Greisert
Por Matias Greisert
martes, 28 de abril de 2026, 21:03
Escándalo con Prestianni
Escándalo con Prestianni Foto: Reuters

El fúbtol incorporó, hace ya algunos años, una moda en la que los futbolistas hablan, discuten y protestan ante los árbitro con la boca tapada.

Sin embargo, luego del incidente entre Gianluca Prestianni y Vinicius, la FIFA busca evitar insultos fuera de lugar o palabras con connotaciones racistas.

“A discreción del organizador de la competición, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de enfrentamiento con un adversario podrá ser sancionado con una tarjeta roja”, explicó la IFAB en un comunicado.

Vinicius Jr acusó a Gianluca Prestianni de racismo. Foto: REUTERS

Esta medida entrará en vigor, como anunciaron tanto la IFAB como la FIFA en sendos comunicados, en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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Igualmente se podrá expulsar a aquellos jugadores que abandonen el terreno de juego “en señal de protesta por una decisión del árbitro”.

Senegal abandonó el campo de juego en la final de la Copa África.
Senegal abandonó el campo de juego en la final de la Copa África. Foto: X

“A discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta por una decisión del árbitro. Esta nueva norma se aplicará también a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego”, destaca el comunicado.

Asimismo, se acordó que al equipo que “provoque la suspensión de un partido”, se le dará, en principio, “la contienda por perdida por incomparecencia”.