Panini lanzó el álbum del Mundial 2026. Foto: Panini

El álbum oficial del Mundial 2026 ya se consigue en Argentina desde este lunes, con un precio de $15.000 por ejemplar. El lanzamiento llega a 45 días del inicio de la Copa del Mundo y marca un hito: se trata del libro de figuritas más grande que haya editado Panini para un Mundial.

La edición refleja el nuevo formato del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones. El álbum tiene 112 páginas y espacio para 980 figuritas, una cifra récord que supera ampliamente a las ediciones anteriores.

Cuánto cuesta completar el álbum del Mundial 2026

Cada sobre cuesta $2.000 y trae siete figuritas. Según los cálculos de los coleccionistas, para completar el álbum, sin repetir ninguna carta, se requiere una inversión mínima de $295.000.

El álbum oficial del Mundial 2026 ya se consigue en Argentina desde este lunes, con un precio de $15.000 por ejemplar. Foto: Canal 26

En cuanto a la selección argentina, el álbum incluye 20 figuritas y varios nombres se repiten de la última edición: Emiliano “Dibu” Martínez aparece como el único arquero, mientras que en defensa figuran Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi.

Entre las ausencias se destacan futbolistas de peso en los últimos años. Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lisandro Martínez no tienen figurita en esta edición, un dato que despertó sorpresa entre los fanáticos.

El mediocampo mantiene una base reconocible del equipo de Lionel Scaloni. Están Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios y Leandro Paredes. Además, se incorporan dos jóvenes promesas: Nico Paz y Franco Mastantuono. Thiago Almada, pese a su continuidad en convocatorias recientes, quedó afuera del álbum.

En el ataque aparecen Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González y Giuliano Simeone, acompañados por el capitán Lionel Messi. Para el rosarino, esta edición tendrá un valor especial: es su última presencia en un álbum mundialista, tras aparecer de manera ininterrumpida desde Alemania 2006.

El lanzamiento llega a 45 días del inicio de la Copa del Mundo y marca un hito. Foto: Panini

Versión digital y el ritual que se renueva

El lanzamiento del álbum se realizó el lunes 27 de abril, y se apoya en el histórico vínculo entre Panini y la FIFA, vigente desde 1970. La editorial italiana, fundada en 1961, es la responsable de todas las ediciones oficiales de la Copa del Mundo hace más de cinco décadas.

Además del formato tradicional, la edición 2026 ofrece una versión digital. A través de la página web y la aplicación oficial, los usuarios reciben dos sobres diarios gratuitos, cada uno con cinco figuritas, y pueden completar de manera virtual.

El ritual de abrir sobres, repetir y cambiar figuritas revive una costumbre que atraviesa generaciones y acompaña la cuenta regresiva hacia la cita máxima del fútbol.