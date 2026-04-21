Carlos Diez. Foto: NA

Al igual que Valentín Carboni, Nico Paz o Alejandro Garnacho, entre otros, la Selección argentina podría sumar un nuevo ”europibe" para seguir nutriendo al plantel albiceleste.

Se trata de Carlos Diez, joven promesa del Real Madrid que aparece como el futuro del Merengue y podría vestir la celeste y blanca.

Carlos Diez. Foto: Redes sociales

El volante de 18 años fue el capitán de la Casa Blanca que acaba de consagrarse en la UEFA Youth League.

Nacido en España pero con padre argentino, Carlos Diez podría representar a la Selección argentina al igual que lo que sucede con el jugador del Como, el Chelsea o el lesionado extremo de Racing.

No solo fue quien llevó la cinta y levantó la copa, sino que Diez se hizo cargo con autoridad del penal de la definición y es considerado como el mejor jugador de las juveniles del club más grande del mundo.

El mediocampista encaja a la perfección en el fútbol moderno que pregona Scaloni y las selecciones argentinas: dinámica, llegada al área y gol para un puesto que se reinventó con el correr de los años.

Carlos Diez. Foto: Redes sociales

Sin embargo, el plan de seducción deberá comenzar rápidamente con la ilusión de vestir la camiseta que utilizaron Messi, Maradona o Kempes ya que la Real Federación de Fútbol Español ya lo tiene en el radar y sueña con vestirlo con la Roja.

En caso de elegir a la Argentina, el primer paso podría ser la Sub 20 de Placente o dar el salto directamente a la Mayor. ¿Se activará un nuevo plan “europibe”?

Por Matías Greisert

X: @MatiasGreisert