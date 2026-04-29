La agresión de Esteban Andrada le costó una sanción histórica. Foto: Foto captura video

Tras ver la segunda tarjeta amarilla y ser expulsado, el arquero argentino, Esteban Andrada, reaccionó de forma violenta: se dirigió hacia el capitán rival, Jorge Pulido, y le lanzó un golpe de puño en el rostro. Este episodio habría derivado en una sanción histórica por parte del comité del fútbol español.

Las imágenes son contundentes y no dejan margen para justificar la conducta del guardameta de 35 años, actualmente en el Zaragoza. Primero empujó a Pulido y, acto seguido, le asestó un puñetazo directo a la cara, lo que desencadenó un fuerte escándalo.

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La dura sanción que recibió Andrada por pegarle una piña a un rival

Por ello, la Liga española dio a conocer la sanción que le impuso: serán 12 partidos por la agresión, más uno por doble amarilla recibida, es decir, 13 en total. Esta corresponde a una histórica sanción por parte del Comité español.

Cómo fue la descontrolada agresión de Andrada en el fútbol español

El episodio tuvo lugar en el tiempo de descuento del partido, cuando ya estaba prácticamente decretada la victoria del Huesca y que complicaba la situación deportiva del Zaragoza.

Esteban Andrada le pegó una piña a un rival y se enfrenta a una histórica sanción en el fútbol español. Foto: X @dataref_ar

En ese momento, ya los ánimos estaban caldeados y, tras un reclamo de Pulido contra el arquero argentino, este reaccionó con un empujón contra él.

Ante ello, el árbitro del cotejo, Dámaso Arcediano Monescillo, reaccionó expulsando a Andrada del juego, lo que despertó la ira incontrolada del arquero que, inmediatamente después de ver la tarjeta roja, salió corriendo en busca de Pulido para asestarle un golpe de puño en la cara. Como consecuencia del hecho, el defensor del Huesca acabó con el rostro inflamado y un ojo morado.