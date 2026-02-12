El dirigente de básquet murió a los 64 años. Foto: Obras Basket

El mundo del básquet argentino atraviesa un momento de conmoción tras el fallecimiento de Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes en la historia reciente de este deporte en el país, quien murió el 10 de febrero de 2026 a los 64 años luego de una lucha prolongada contra una enfermedad.

Borro dedicó gran parte de su vida al desarrollo institucional y organizativo del básquet. Su carrera dirigencial comenzó en el Club Obras Sanitarias, del cual fue presidente desde el año 2000. Con el paso del tiempo, fue consolidándose como un dirigente reconocido en diversas estructuras del deporte nacional.

El dirigente perdió la vida tras batallar contra una dura enfermedad. Foto: 442

Antes de llegar a la conducción de la Confederación Argentina de Básquet (CAB), Borro presidió la Federación Metropolitana de Básquetbol (FeBAMBA) y ejerció funciones importantes en la Asociación de Clubes (AdC), la entidad que organiza la Liga Nacional, la principal competencia de este deporte en Argentina.

En diciembre de 2019, Borro asumió como presidente de la Confederación Argentina de Básquet, la entidad rector nacional que supervisa todos los aspectos del deporte, desde las competencias locales hasta la representación internacional del país. Su mandato duró hasta 2023, ya que en mayo de ese año, fue elegido presidente de FIBA Américas, el organismo que agrupa las federaciones de básquet de todo el continente, cargo que ocupó hasta el momento de su muerte.

“Durante su gestión en CAB entre 2019 y 2023, dejó una huella profunda basada en la profesionalización de las estructuras, la transparencia institucional y una visión estratégica de largo plazo. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento”, escribieron desde la CAB. La noticia de su fallecimiento generó un fuerte impacto en el ambiente deportivo. Klub Obras Basket suspendió partidos en señal de duelo y clubes, federaciones y organismos vinculados al básquet expresaron sus condolencias a través de comunicados y redes sociales.