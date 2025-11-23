El youtuber más importante del mundo desafió a Manu Ginóbili: el argentino fue retado por un robot en un video de MrBeast

En un video que enfrentó a deportistas mundiales contra la inteligencia artificial, el argentino representó al básquet. Cómo le fue.

Manu Ginóbili enfrentó a un robot. Foto: Captura

Tras haber sido entrenador en un partido de creadores de contenido organizado por MrBeast, el exbasquetbolista artgentino, Emanuel Ginóbili, volvió a colaborar con el youtuber más importante del mundo.

Quien tiene más de 450 millones de suscriptores en su canal principal desafió al campeón olímpico para formar parte de un video que ya cosechó casi 25 millones de visualizaciones.

El robot que se enfrentó a Manu Ginóbili. Foto: Captura

El cuatro veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs fue uno de los siete atletas que eligió MrBeast para desafiar a robots con inteligencia artificial.

Lamentablemente, el ser humano perdió su duelo ante la máquina. Ginóbili acertó su primer lanzamiento de tres puntos y el robot respondió de la misma manera, en un arranque que encendió la expectativa del público. En el segundo desafío, la consigna era evitar tocar los clavos colocados en un aro de menor tamaño, una dificultad extra que exigía mayor precisión. Allí, el bahiense no logró superarlo tras dos intentos, situación que abrió la puerta para que el sistema automatizado tomara ventaja.

El duelo de Manu Ginóbili contra un robot. Video: Instagram @julianmozo

El robot también falló en su primer lanzamiento, lo que mantuvo la tensión en el ambiente, pero en su segunda oportunidad no perdonó: encestó el tiro decisivo y selló el empate parcial 2-2 entre humanos y máquinas, en un duelo que combinó espectáculo, tecnología y la expectativa de ver hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial frente al talento deportivo.

Qué dijo Manu Ginóbili tras perder frente a un robot en un desafío de básquet

Manu dejó un mensaje en sus redes sociales tras la derrota frente a un robot que realmente parecía invencible: “Nunca pensé que iba a estar jugando al básquet contra un robot para el último video de MrBeast. Décadas de experiencia en la NBA vs. inteligencia artificial. Me dio una lección de humildad“, dijo Ginóbili.

Instantáneamente, los usuarios bancaron a quien tantas alegrías supo darle al país: “Manu crack! Cuando el robot pueda hacer una palomita hablemos!” y “Yo quería ver que el robot haga una volcada en el aro con pinchos, como para igualar una pizca a Manu” fueron algunos de los comentarios más destacados.