Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Marco Bello)

Franco Colapinto finalizó octavo en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, que tuvo como ganador al líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes). El podio fue completado por Lando Norris (McLaren) y Oscar Piastri (McLaren). El piloto argentino igualó su mejor registro, conseguido en el GP de Azerbaiyán (2024), con Williams.

Kimi Antonelli, el ganador del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Sam Navarro)

El GP de Miami tuvo un caótico comienzo, con un inesperado trompo Verstappen, el accidente de Isack Hadjar (Red Bull) contra los muros de contención y el violento choque entre Liam Lawson (Racing Bulls) y Pierre Gasly (Alpine), quien quedó dado vuelta; todos ellos antes de la vuelta 7 de la carrera.

En las vueltas siguientes, Antonelli, Charles Leclerc (Ferrari) y Norris se alternaron el liderato, mientras Verstappen realizó una increíble remontada después de haber ingresado a los boxes: el tetracampeón del mundo escaló desde la décima tercera posición hasta la tercera.

Max Verstappen fue elegido como piloto de la carrera en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Marco Bello)

En las últimas diez vueltas de la carrera, Verstappen y Leclerc se llevaron los flashes en Miami con una atractiva pelea por el tercer puesto, con un interesante intercambio de posiciones por el último escalón del podio. Por su parte, Colapinto mantuvo la distancia con Carlos Sainz (Williams), por el octavo puesto.

Con este increíble resultado, Colapinto sumó cuatro puntos para Alpine e igualó su mejor registro en una carrera de la máxima categoría del automovilismo. El pilarense había terminado octavo en el GP de Azerbaiyán de 2024, en la que fue su segunda actuación en F1.

Las posiciones del campeonato de pilotos 2026 de la Fórmula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) - 72 puntos George Russell (Mercedes) - 63 Charles Leclerc (Ferrari) - 49 Lewis Hamilton (Ferrari) - 41 Lando Norris (McLaren) - 25 Oliver Bearman (Haas) - 17 Pierre Gasly (Alpine) - 15 Max Verstappen (Red Bull) - 12 Liam Lawson (Racing Bulls) - 10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 4 Isack Hadjar (Red Bulls) - 4 Oscar Piastri (McLaren) - 3 Carlos Sainz Jr. (Williams) - 2 Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 Franco Colapinto (Alpine) - 1 Esteban Ocon (Haas) - 1 Nico Hülkenberg (Audi) - 0 Alex Albon (Williams) - 0 Valtteri Bottas (Cadillac) - 0 Sergio Pérez (Cadillac) - 0 Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 Lance Stroll (Aston Martin) - 0

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