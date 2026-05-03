Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó octavo en el Gran Premio de Miami e igualó su mejor registro de Azerbaiyán en 2024
El piloto argentino de Alpine cerró un gran fin de semana, donde sumó cuatro puntos para la escudería francesa. El líder del campeonato, Kimi Antonelli, fue el gran ganador seguido de Lando Norris y Oscar Piastri en un final de película.
Franco Colapinto finalizó octavo en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, que tuvo como ganador al líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes). El podio fue completado por Lando Norris (McLaren) y Oscar Piastri (McLaren). El piloto argentino igualó su mejor registro, conseguido en el GP de Azerbaiyán (2024), con Williams.
El GP de Miami tuvo un caótico comienzo, con un inesperado trompo Verstappen, el accidente de Isack Hadjar (Red Bull) contra los muros de contención y el violento choque entre Liam Lawson (Racing Bulls) y Pierre Gasly (Alpine), quien quedó dado vuelta; todos ellos antes de la vuelta 7 de la carrera.
En las vueltas siguientes, Antonelli, Charles Leclerc (Ferrari) y Norris se alternaron el liderato, mientras Verstappen realizó una increíble remontada después de haber ingresado a los boxes: el tetracampeón del mundo escaló desde la décima tercera posición hasta la tercera.
En las últimas diez vueltas de la carrera, Verstappen y Leclerc se llevaron los flashes en Miami con una atractiva pelea por el tercer puesto, con un interesante intercambio de posiciones por el último escalón del podio. Por su parte, Colapinto mantuvo la distancia con Carlos Sainz (Williams), por el octavo puesto.
Con este increíble resultado, Colapinto sumó cuatro puntos para Alpine e igualó su mejor registro en una carrera de la máxima categoría del automovilismo. El pilarense había terminado octavo en el GP de Azerbaiyán de 2024, en la que fue su segunda actuación en F1.
Las posiciones del campeonato de pilotos 2026 de la Fórmula 1
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 72 puntos
- George Russell (Mercedes) - 63
- Charles Leclerc (Ferrari) - 49
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 41
- Lando Norris (McLaren) - 25
- Oliver Bearman (Haas) - 17
- Pierre Gasly (Alpine) - 15
- Max Verstappen (Red Bull) - 12
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 10
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 4
- Isack Hadjar (Red Bulls) - 4
- Oscar Piastri (McLaren) - 3
- Carlos Sainz Jr. (Williams) - 2
- Gabriel Bortoleto (Audi) - 2
- Franco Colapinto (Alpine) - 1
- Esteban Ocon (Haas) - 1
- Nico Hülkenberg (Audi) - 0
- Alex Albon (Williams) - 0
- Valtteri Bottas (Cadillac) - 0
- Sergio Pérez (Cadillac) - 0
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 0
- Lance Stroll (Aston Martin) - 0
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00