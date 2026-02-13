Canal 26
Francisco Cerúndolo se metió en las semifinales del Argentina Open luego tras superar por 6-4 y 6-3 al checo Vit Kopriva, donde se medirá ante otro argentino: Tomás Etcheverry.

El primer set fue una verdadera batalla, en la que Cerúndolo se tuvo que recuperar luego de comenzar con una desventaja de 2-0 para terminar imponiéndose por 6-3.

En el segundo parcial parecía que Cerúndolo se encaminaba rápidamente hacia la victoria, ya que en pocos minutos estaba 3-0 en ventaja.

Pero Kopriva elevó mucho su nivel y aprovechó un momento muy errático del argentino para recuperar el quiebre.

Lejos de sentir el bajón anímico por desaprovechar dicha ventaja, Cerúndolo se mantuvo metido en partido para quebrarle nuevamente el saque a Kopriva y cerrar el encuentro en su siguiente turno de servicio para quedarse con la victoria.

El pase a semis de Tomy

Tomás Etcheverry logró una gran remontada ante el chileno Alejandro Tabilo y se clasificó por primera vez a las semifinales del Argentina Open.

El platense se impuso por 1-6, 6-3 y 6-4 en poco más de dos horas y volverá a estar dentro del Top 50.

El inicio fue adverso, ya que el trasandino dominó el primer set con dos quiebres para cerrarlo con un 6-1 en 36 minutos. Sin embargo, el argentino reaccionó en el segundo parcial: tomó ventaja rápida, volvió a quebrar tras el descuento del chileno y selló el 6-3 con mayor solidez.

En el set decisivo, ambos sostuvieron el servicio hasta el 4-4, y allí, Etcheverry elevó la intensidad, consiguió el único break con un passing clave y luego mantuvo su saque para cerrar el 6-4.