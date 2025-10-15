El Argentina Open confirmó figuras de peso para su edición 2026: de la esperanza argentina y la estrella del futuro a la Armada italiana

El torneo de tenis que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club presentó a algunas de sus estrellas para el próximo año. Conocé todos los detalles en la nota.

Joao Fonseca y Francisco Cerúndolo en el Argentina Open. Foto: Prensa

El Argentina Open confirmó a algunas de las figuras que tendrá en la edición 2026 del torneo de tenis porteño: entre ellos, aparecen Francisco Cerúndolo, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Joao Fonseca y Gael Monfils.

La noticia fue confirmada este miércoles, donde se destacó que “el Argentina Open vuelve al Buenos Aires Lawn Tennis Club con una mezcla perfecta de talento, carisma y emoción”.

Cerúndolo es actualmente el jugador argentino mejor ubicado en el ranking ATP, ya que actualmente ocupa la 21ª posición. Además, fue finalista en la última edición.

Musetti, por su parte, fue una de las grandes novedades, y probablemente será el principal candidato al título, ya que este año tuvo una impresionante gira de polvo de ladrillo e incluso se metió en el top 10.

Lorenzo Musetti. Foto: REUTERS.

Su compatriota Berrettini supo ser número 5 del mundo e incluso alcanzó la final de Wimbledon en el 2021, pero en los últimos años sufrió muchísimo por las lesiones y todavía busca reencontrarse con su mejor versión.

Otro de los confirmados fue Joao Fonseca, quien buscará defender el título obtenido este año. El brasileño comenzó la temporada en un altísimo nivel y todo apuntaba a que iba a meterse en las primeras posiciones del ranking, pero todavía sigue sin encontrar regularidad.

João Fonseca en el Argentina Open. Foto: EFE.

Por último, aparece Monfils, que es una de las grandes estrellas del tenis mundial hace casi dos décadas. El francés, que se retirará de la práctica profesional el año que viene, traerá su carisma y alegría a la Argentina por última vez.

El Argentina Open se llevará a cabo entre el 7 y el 15 de febrero del 2026.