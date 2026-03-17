Polémica en la Copa África: la CAF le quitó el trofeo a Senegal y le dio el título a Marruecos
La definición del título continental se definió por “escritorio” luego de un partido que tuvo todos los condimentos. Ante esto, el semifinalista del último Mundial se quedó con el torneo continental.
La Confederación Africana de Fútbol resolvió por “escritorio” la final de la Copa África 2025: le quitó el trofeo a Senegal, que se había impuesto por 1 a 0 en el alargue, y le dio el título a Marruecos, con una victoria por 3 a 0.
El conjunto liderado por Sadio Mané abandonó el campo de juego luego de la anulación de un tanto por una dudosa infracción y el cobro de un penal polémico a favor del local.
Luego, los jugadores volvieron al campo, el partido se reanudó, Mendy le detuvo la pena máxima Brahim Díaz y finalmente Pape Gueye le dio el gol del triunfo.
La decisión se ampara en el artículo 84 del Reglamento y considera inadmisible la conducta del combinado senegalés durante la final.
Además, el organismo impuso sanciones económicas a la federación de Marruecos por incidentes durante el encuentro, incluyendo el comportamiento de los alcanzapelotas, el uso de láseres y la interferencia en la zona del VAR.
Asimismo, el jugador marroquí Ismaël Saibari fue sancionado con dos partidos de suspensión por mala conducta, aunque su multa económica inicial fue anulada.