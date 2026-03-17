Senegal campeón de la Copa África 2025. Foto: EFE

La Confederación Africana de Fútbol resolvió por “escritorio” la final de la Copa África 2025: le quitó el trofeo a Senegal, que se había impuesto por 1 a 0 en el alargue, y le dio el título a Marruecos, con una victoria por 3 a 0.

El conjunto liderado por Sadio Mané abandonó el campo de juego luego de la anulación de un tanto por una dudosa infracción y el cobro de un penal polémico a favor del local.

Luego, los jugadores volvieron al campo, el partido se reanudó, Mendy le detuvo la pena máxima Brahim Díaz y finalmente Pape Gueye le dio el gol del triunfo.

La decisión se ampara en el artículo 84 del Reglamento y considera inadmisible la conducta del combinado senegalés durante la final.

Senegal es campeón de la Copa Africana. Foto: REUTERS

Además, el organismo impuso sanciones económicas a la federación de Marruecos por incidentes durante el encuentro, incluyendo el comportamiento de los alcanzapelotas, el uso de láseres y la interferencia en la zona del VAR.

Asimismo, el jugador marroquí Ismaël Saibari fue sancionado con dos partidos de suspensión por mala conducta, aunque su multa económica inicial fue anulada.