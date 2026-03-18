Festejos en Senegal por la Copa África 2025. Foto: EFE

El Gobierno de Senegal rechazó la decisión de la Confederación Africana de Fútbol de dar por perdida a Senegal la final de Copa de África y declarar campeón a Marruecos, y advirtió de que emprenderá acciones legales para que se “haga justicia”.

“Senegal no puede tolerar una decisión administrativa que anula el compromiso, el mérito y la excelencia deportiva. Senegal rechaza categóricamente este intento injustificado de despojo. Exige una investigación internacional independiente sobre la presunta corrupción en los órganos rectores de la CAF”, subrayó el Ejecutivo senegalés.

Además, “recurrirá a todas las vías legales pertinentes, incluso ante los tribunales internacionales competentes, para garantizar que se haga justicia y se restablezca la primacía de los resultados deportivos”. aseveró.

En un comunicado, firmado por la portavoz del Gobierno, Marie Rose Khady Fatou Faye, el Ejecutivo senegalés expresó también su “profunda consternación” ante la decisión de la CAF.

Senegal campeón de la Copa África 2025. Foto: EFE

“Esta decisión, sin precedentes y de suma gravedad, contradice directamente los principios fundamentales de la ética deportiva, entre los que destacan la imparcialidad, la lealtad y el respeto por la verdad del juego. Se deriva de una interpretación manifiestamente errónea del reglamento, lo que conlleva una decisión flagrantemente ilegal y profundamente injusta”, argumentó.

El Gobierno estima que, “al poner en tela de juicio un resultado alcanzado al final de un partido disputado y ganado correctamente, de acuerdo con las reglas del juego, la CAF socava gravemente su propia credibilidad y la legítima confianza que el pueblo africano deposita en las instituciones deportivas continentales”.