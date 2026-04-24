Carlos Alcaraz. Foto: REUTERS

Carlos Alcaraz soprendió al mundo del tenis al confirmar que se baja del Masters de Roma y Roland Garros debido a una lesión en la muñeca.

El número 2 del mundo compartió la noticia a través de sus redes sociales en el que detalló que “es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes”. Además, detalló que está “a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista”.

De esta manera, el español perderá al menos 3.000 puntos ya que defendía el título en ambos torneos, lo que le impedirá darle pelea a Jannik Sinner por el número 1 del mundo.

Qué lesión tiene Alcaraz

El español sufre una inflamación en el tendón de la muñeca derecha, lo cual afecta también al cartílago. Este problema lo obligó a usar una férula durante los últimos días para inmovilizar la zona.

Carlos Alcaraz. Foto: Reuters/Lisi Niesner

Las alarmas para el murciano se habían encendido durante el ATP 500 de Barcelona, cuando se retiró de dicho torneo después de ganar su partido correspondiente a la primera ronda. Pocos días después, el español reveló que tampoco diría presente en el Masters de Madrid.

Si bien no hay nada confirmado, en un principio Alcaraz apuntará a un regreso en la gira de césped, donde tendrá a de Wimbledon como gran objetivo.