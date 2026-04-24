Franco Colapinto, Fórmula 1. Foto: REUTERS

Franco Colapinto palpitó este viernes lo que será una histórica exhibición en Buenos Aires. En una conferencia de prensa, el piloto argentino de Alpine se mostró “emocionado” por el road show que llevará adelante este domingo en el barrio porteño de Palermo.

Colapinto será el primer corredor argentino de la historia en manejar un auto de Fórmula 1 en las calles de la provincia. “Estoy muy feliz de volver al país y reencontrarme con mi gente. Es un sueño que tenía desde muy chiquito”, dijo al respecto.

El evento contará con sectores de acceso libre y gratuito. Según estimaciones de la organización, podría alcanzar una asistencia de hasta medio millón de espectadores, que se acercarán a ver cómo Franco manejará un modelo Lotus E20 de 2012, con la estética del Alpine A526 con el que compite en la actual temporada; así como también la “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio.

Así será el circuito para la exhibición de Franco Colapinto Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

“Para mí, lo que se generó desde mi llegada fue muy lindo. El domingo no sé dónde van a entrar 500 mil personas”, afirmó el joven oriundo de Pilar. En tanto, al ser consultado por el fanatismo que generó en el público argentino, explicó que “es algo muy distinto a lo que pasa con otros pilotos”.

“Tener la chance de que gente a la que le gusta o no el automovilismo y que quiera estar cerca para conocerme y escucharme es algo difícil de generar”, continuó el argentino, quien además reconoció que “si bien amo lo que hago y la Fórmula 1, mi gran objetivo como persona es dejar una huella”.

Con respecto a la increíble fama que consiguió desde que subió a la máxima categoría del deporte motor, aseguró: “No me dejo de sorprender y siento que no me adapto ni llego a darme cuenta de todo lo que genero. Creo que lleva tiempo”.

El argentino comentó que estuvo en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez: “Lo veo muy bien, no hay nada de lo que había antes, están rehaciendo toda la pista y es una obra muy grande que era necesaria para que vuelva la Fórmula 1 al país”.

En este sentido, subrayó que el histórico trazado “va por muy buen camino, tiene mucho trabajo por delante. Están haciendo todos los pasos correctos para proyectar una carrera de Fórmula 1 de acá al 2027 o 2028”.

Franco Colapinto en Buenos Aires: el cronograma completo

9.00 - Apertura Fanzone

11.25 - Entrevista a Franco Colapinto

11.50 - Show musical de Soledad

12.45 - Colapinto dará una vuelta en el Lotus E20 de 2012

13.55 - Show musical de Luck Ra

14.30 - Colalinto manejará el legendario Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio

15.15 - Colapinto saldrá de nuevo con el Lotus

15.55 - Colapinto vuelve al circuito pero en un bus descapotable

16.15 - Fin del evento

Cabe señalar que el circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y tendrá un tramo por la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

Además, el evento contará con pantallas distribuidas en algunos puntos estratégicos, para que nadie se pierda del espectáculo:

Libertador y Casares

Libertador y Cavia

Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario)

Figueroa Alcorta y Salguero

Sarmiento y Colombia

Bullrich y Cerviño

Figueroa Alcorta y Dorrego

Cortes de calles programados para la exhibición de Franco Colapinto

Quienes circulen por la Ciudad de Buenos Aires en los próximos días deberán tener en cuenta que se realizarán distintos cortes de tránsito debido a la preparación del circuito.