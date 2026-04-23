La FIFA e Italia rechazan la idea de Trump de sustituir en el Mundial de fútbol a Irán Foto: Pool via REUTERS

En las últimas horas, un enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a la FIFA que Italia reemplace a Irán en el próximo Mundial, según reveló el Financial Times (FT).

La iniciativa del enviado especial Paolo Zampolli fue planteada también al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y, según el medio británico, se enmarca en un intento de recomponer las relaciones entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras los recientes ataques del mandatario al papa León XIV.

Gianni Infantino y Donald Trump en el sorteo del Mundial 2026. Foto: REUTERS

“Confirmo que he sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la ‘Azzurra’ en un torneo organizado en EE. UU. Con cuatro títulos, tienen el historial necesario para justificar su inclusión”, dijo el enviado especial Paolo Zampolli al FT.

Italia quedó fuera del Mundial tras perder en marzo el partido decisivo de la repesca ante Bosnia y Herzegovina, lo que supuso su tercera ausencia consecutiva en la fase final.

Por su parte, Irán aseguró su clasificación para el torneo, aunque solicitó trasladar sus partidos de la fase de grupos fuera de territorio estadounidense tras el inicio del conflicto en la región.

La negativa de la FIFA e Italia

Fuentes de la FIFA afirmaron al medio El País que la sugerencia impulsada desde la Administración Trump sería inviable.

Sobre todo porque, aunque Irán no acudiera a la gran cita, algo poco probable, la selección que le relevaría tendría que salir de su misma confederación, la asiática.

En ese caso, la sustituta sería Emiratos Árabes Unidos, que perdió en la última ronda de Asia una eliminatoria contra Irak (esta selección se clasificó luego para el Mundial tras derrotar a Bolivia).

Tiempo trás, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo durante una visita al centro de entrenamiento de la selección iraní en Turquía, que todos los partidos se disputarían según lo previsto, al tiempo que ofreció ayuda al equipo en su preparación para el torneo.

El próximo 30 de abril la FIFA reúne a sus 211 federaciones nacionales en el 76 Congreso ordinario del organismo en Vancuver (Canadá) de la FIFA, en el que, en principio, no figura en el orden del día nada relativo a una posible sustitución de la selección iraní.

Mientras, en Italia, la solicitud fue recibida con frialdad. Los ministros de Economía y Deportes manifestaron su descontento con la propuesta.

“Leo que el enviado de Trump quiere readmitir a Italia en el Mundial: me parece vergonzoso. A mí me daría vergüenza”, afirmó sin rodeos el ministro Giancarlo Giorgetti. Por su parte, el ministro de Deportes, Andrea Abodi, subrayó lo mismo: “Primero, no es posible, y segundo, no es apropiado. No sé qué es lo primero. La clasificación se consigue en el terreno de juego”.

El Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el 11 de junio. Irán debería jugar su primer partido el 15 de junio, en Los Ángeles (California), contra Nueva Zelanda.