River apunta a un uruguayo Foto: mauroarambarri8/IG

River no esperó a que termine el semestre para empezar a pensar en lo que viene. Con el calendario apretado, una exigencia deportiva alta y la necesidad de dar un salto de calidad, Eduardo Coudet ya comenzó a delinear su primer mercado de pases como entrenador del club. Y el foco está puesto en un nombre concreto: un mediocampista uruguayo con experiencia en Europa que hoy es figura en LaLiga española.

La reestructuración del plantel no es casual. Tras un inicio de ciclo intenso y con derrotas que dejaron señales claras, el cuerpo técnico detectó un déficit clave en la mitad de la cancha: falta de variantes con recorrido, recuperación y llegada al área. Por eso, en Núñez entienden que el mercado de mitad de año será determinante para sostener la competitividad en el plano local e internacional.

El nombre que seduce al “Chacho”

El apuntado es Mauro Arambarri, volante central de 30 años que actualmente juega en el Getafe y es una de las piezas más importantes del equipo español. Formado en Defensor Sporting, el uruguayo lleva varias temporadas como titular indiscutido en LaLiga y reúne características que encajan de lleno en la idea de Coudet: despliegue físico, orden táctico y capacidad para llegar al gol desde segunda línea.

El interés no es improvisado. Desde el entorno del DT aseguran que el perfil del futbolista es el que hoy le falta a River para equilibrar su mediocampo. Puede jugar como volante central o interior, cubrir grandes espacios y aportar liderazgo, una combinación difícil de conseguir en el mercado local.

Gestiones en marcha y una relación clave

Aunque todavía no hay una oferta formal presentada, los contactos ya comenzaron. La dirigencia de River mantiene una buena relación institucional con el Getafe, algo que podría facilitar las conversaciones, como ocurrió en operaciones recientes entre ambos clubes. Además, desde el área deportiva ya hubo acercamientos con el entorno del jugador para tantear condiciones contractuales y predisposición.

Mauro Arambarri Foto: mauroarambarri8/IG

Arambarri tiene contrato vigente con el club español y su ficha ronda los 10 millones de euros, una cifra elevada para el fútbol argentino. Sin embargo, en Núñez creen que el contexto, el proyecto deportivo y la chance de asumir un rol protagónico pueden ser factores decisivos para avanzar en la negociación.

Qué puede aportar al River de Coudet

En términos futbolísticos, el uruguayo encaja en el modelo que busca el nuevo DT: un mediocampista “box to box”, con ida y vuelta permanente, fuerte en la marca pero también con capacidad para pisar el área rival. En la actual temporada, Arambarri disputó más de 30 partidos, con goles y asistencias que reflejan su influencia en el juego del Getafe.

Eduardo Coudet. Foto: REUTERS

Además, su experiencia europea es vista como un valor agregado para un plantel que combina juveniles con jugadores en proceso de consolidación. Para Coudet, sumar un nombre de este perfil permitiría liberar a otros futbolistas, diversificar esquemas y competir mejor en instancias decisivas.

Un mercado que será clave para el semestre

Más allá de este nombre puntual, River proyecta un mercado activo. La idea del entrenador es sumar al menos cuatro refuerzos, con especial énfasis en el mediocampo, aunque también se evalúan alternativas en defensa y ataque. El objetivo es claro: armar un equipo más equilibrado, con recambio real y experiencia en partidos de alto voltaje.

El mensaje puertas adentro es contundente: no se trata de incorporar por cantidad, sino de elevar la jerarquía del plantel. Y en ese plan, Mauro Arambarri aparece como una de las piezas más deseadas para inaugurar una nueva etapa en el River de Eduardo Coudet.