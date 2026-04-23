Franco Mastantuono, Real Madrid vs Getafe. Foto: EFE

El nombre de Franco Mastantuono vuelve a sacudir al fútbol europeo. En las últimas horas, desde España trascendió que el Real Madrid prepara una reunión clave con el entorno del juvenil argentino para tomar una decisión determinante sobre su continuidad en el club. El encuentro, previsto para los próximos días, podría marcar un antes y un después en la carrera del mediocampista, justo cuando el Mundial 2026 empieza a aparecer en el horizonte como una obsesión personal.

Un momento decisivo en la temporada

El cierre de la temporada encuentra al Real Madrid en plena etapa de evaluación interna. Con pocos partidos por disputar y la planificación del próximo mercado de pases ya en marcha, el club blanco revisa caso por caso la situación de sus jóvenes talentos. En ese escenario aparece Mastantuono, una de las apuestas más ambiciosas del proyecto, pero también una de las que más interrogantes genera.

Franco Mastantuono, Real Madrid vs Getafe. Foto: EFE

Según medios españoles, los representantes del futbolista ya se encuentran en Madrid y las charlas con la dirigencia están avanzadas. La postura del club es clara: definir si el argentino seguirá formando parte del plantel o si lo más conveniente será buscarle continuidad en otro destino.

Falta de minutos y presión máxima

Desde su llegada, Mastantuono no logró consolidarse como titular indiscutido. La competencia feroz, el peso de la camiseta y la exigencia permanente del Bernabéu complicaron su adaptación. Si bien tuvo participaciones en La Liga, Champions League y Copa del Rey, sus apariciones fueron intermitentes y muchas veces ingresando desde el banco.

El último partido reavivó el debate: su ingreso generó silbidos de parte del público, una señal clara de que la paciencia de algunos sectores empieza a agotarse. No es un detalle menor en un club donde el rendimiento inmediato suele estar por encima del proceso.

La opción que gana fuerza: una salida estratégica

La alternativa que toma mayor protagonismo es una cesión sin opción de compra, una fórmula que el Real Madrid ya aplicó con otras promesas jóvenes. El objetivo sería que Mastantuono sume minutos, confianza y protagonismo en un entorno con menor presión, pero sin romper el vínculo con la Casa Blanca.

Franco Mastantuono, nominado a Golden Boy 2025. Foto: REUTERS

El modelo tiene antecedentes recientes y exitosos: jóvenes que salieron a préstamo, maduraron futbolísticamente y regresaron mejor preparados para competir al máximo nivel. En el club consideran que ese camino podría ser ideal para el argentino, siempre y cuando el destino elegido cumpla con ciertos requisitos deportivos.

El Mundial 2026, una cuenta regresiva

Más allá de lo que decida el Real Madrid, el factor selección pesa —y mucho— en esta historia. Mastantuono sabe que necesita continuidad y rodaje para mantenerse en el radar de Lionel Scaloni. Cada minuto que no suma en Europa es una oportunidad menos de mostrarse en un año clave.

El propio jugador dejó en claro su compromiso: está dispuesto a trabajar, adaptarse y aceptar la decisión que tomen desde el club, con tal de no frenar su crecimiento profesional. La prioridad es clara: jugar, competir y llegar en plenitud a la gran cita mundialista.

Días que pueden definir su carrera

La reunión que se aproxima no será una más. De ese encuentro puede surgir la hoja de ruta definitiva para uno de los talentos argentinos con mayor proyección internacional. Continuidad en Madrid o una salida para crecer: dos caminos distintos, pero con un mismo objetivo final.

En las próximas semanas, el futuro de Franco Mastantuono dejará de ser una incógnita. Y el fútbol argentino —una vez más— seguirá atento cada paso de una joya que busca su lugar en la élite.