Escándalo con Prestianni Foto: Reuters

La UEFA comunicó este viernes la sanción de seis partidos al argentino Gianluca Prestianni por “conducta discriminatoria” contra Vinicius Jr durante el Benfica-Real Madrid disputado el pasado 17 de febrero en la Champions League. Según el organismo regulador del fútbol europeo, los insultos no fueron finalmente de carácter racista, sino homófobos.

“La UEFA ha decidido Suspender al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica)“, expresa el comunicado oficial.

De esos seis partidos, tres son efectivos y otros tres quedan en suspenso por un plazo de dos años a partir de la fecha de esta decisión. Cabe señalar que uno de ellos ya fue cumplido en la revancha de las “Águilas” contra el “Merengue” en el Santiago Bernabéu a mediados de febrero.

Vinicius Jr acusó a Gianluca Prestianni de racismo. Foto: REUTERS

“Incluye el partido de suspensión provisional que el jugador ya cumplió durante el encuentro de repechaje de eliminación directa de la UEFA Champions League 2025/26 disputado el 25 de febrero de 2026 entre Real Madrid CF y SL Benfica”, aclaró el ente.

De esta manera, solamente le quedarían a Prestianni cumplir dos fechas en competiciones europeas. La UEFA elevó el pedido a la FIFA para que esta suspensión se extienda a nivel mundial, es decir, en los encuentros con la Selección Argentina. Esta situación podría poner en riesgo su participación en la Copa del Mundo, siempre y cuando Lionel Scaloni lo convoque para viajar a Estados Unidos.

Qué pasó entre Prestianni y Vinicius

A los 50′ del encuentro por la ida de los playoffs de la Champions League, Vinicius Júnior estampó el 1-0 parcial para el “Merengue” y celebró frente la hinchada local, pero lo que empezó en alegría terminó en polémica con el argentino como protagonista.

Los jugadores de las “Águilas” tomaron el festejo del delantero brasileño como provocador y procedieron a increparlo. Cuando parecía que el tumulto se dispersaba, “Vini” corrió hacia el árbitro Francois Letexier - que lo amonestó por su celebración- acusando de racismo a uno de sus rivales.

Vinicius Jr acusó a Gianluca Prestianni de racismo durante el Real Madrid-Benfica. Crédito: ESPN

“Me dijo mono”, se pudo leer en los labios de Vinicius en las imágenes mostradas por la transmisión oficial. El crack del “Merengue”apuntó contra el argentino Gianluca Prestianni por racismo, desatando una nueva gresca en la que intervinieron ambos planteles.

En las imágenes se lo puede ver a Prestianni cubriéndose la boca con la camiseta mientras discute con Vinicius, por lo que no se puede saber con seguridad cuáles fueron las palabras que desataron el escándalo.

La discusión terminó luego de unos 10 intensos minutos. En el resto del encuentro, el brasileño fue silbado por todo el estadio cada vez que tocaba la pelota. Por su parte, el delantero argentino fue reemplazado a los 80′ del partido.