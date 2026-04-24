Emanuele Buttini, creador de la agencia acusada de prostitución VIP en Italia. Foto: Instagram @emanuele_made

Un escándalo de alto impacto sacude al fútbol italiano debido al avance de una investigación judicial que desbarató una presunta red de fiestas exclusivas con servicios sexuales y consumo de sustancias, en la que aparecen vinculados futbolistas de la Serie A.

La causa, que se desarrolla en Milán y que se agigantó tras una publicación de La Gazzetta dello Sport, apunta a una organización que operaba bajo la fachada de servicios de lujo y eventos privados, ofreciendo experiencias premium que incluían alojamiento, gastronomía de alto nivel y encuentros íntimos.

Fiestas de la prostitución VIP en Italia. Video: Instagram @pinetamadeprive

Las pesquisas también detectaron la presencia de sustancias recreativas, como el denominado “gas de la risa”, lo que amplió el alcance del expediente judicial y agravó la situación de los implicados.

La investigación avanza a un ritmo más que veloz. En las últimas horas, salieron a la luz los videos y fotos de las fiestas de las que los reconocidos futbolistas de la Serie A formaron parte.

Fiestas de la agencia acusada de prostitución VIP en Italia. Foto: Instagram @emanuele_made

Quiénes son los futbolistas implicados en el escándalo de prostitución VIP en Italia

Si bien en la investigación aparecen mencionados futbolistas de renombre en registros y comunicaciones, hasta el momento no están imputados, ya que la causa se centra en quienes organizaban y facilitaban las actividades.

En la lista de futbolistas que habrían recurrido a estos servicios aparecen nombres como Samuele Ricci, del AC Milan; Alessandro Buongiorno, jugador del Napoli y de la selección italiana; los futbolistas de Lazio Matteo Cancellieri y Luca Pellegrini; el delantero nigeriano Víctor Osimhen, hoy en Galatasaray tras destacarse en Napoli; y el defensor del Real Madrid Dean Huijsen. También es mencionado Daniel Maldini, hijo del histórico Paolo Maldini.

El creador de la agencia acusada de prostitución VIP en Italia, junto a los futbolistas Pio, Salvatore y Sebastiano Espósito. Foto: Instagram @emanuele_made

Quiénes fueron arrestados y cómo sigue la investigación

Los contactos se gestionaban en Instagram a través de la cuenta @Made_luxury_concierge, señalada como parte de la estructura que organizaba estos encuentros para clientes de alto poder adquisitivo.

La detención de quienes se identificaban en el sitio oficial de la agencia como los dueños de la firma, Emanuele Buttini, Deborah Ronchi y otros dos colaboradores, se produjo por orden de la jueza de instrucción Chiara Valori. Los acusados enfrentan cargos de complicidad, instigación y explotación de la prostitución, además de blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas.

Emanuele Buttini, creador de la agencia acusada de prostitución VIP en Italia. Foto: Instagram @emanuele_made

Según informaron medios italianos, las autoridades confiscaron más de 1,2 millones de euros en bienes, detectando una notoria desproporción entre las ganancias generadas y las declaraciones fiscales presentadas.

Por lo pronto, el caso generó una fuerte repercusión en Italia y en el resto de Europa, tanto por la magnitud de la red como por la vinculación con figuras del deporte profesional. De esta manera, el escándalo expone una trama que mezcla dinero, noche y fútbol, y que podría tener nuevas derivaciones a medida que avance la investigación.