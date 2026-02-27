Leonardo Aboian, tenista argentino suspendido. Foto: Redes sociales

El tensita argentino Leonardo Aboian fue suspendido por seis años y nueve meses más una multa de 40.000 dólares, tras admitir 30 infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis vinculadas al arreglo de partidos y apuestas.

El porteño compitió principalmente en torneos del circuito ATP Challenger e ITF World TenisTour, alcanzando su mejor ranking ATP en dobles, en abril de 2025 (puesto 229).

Aboian, actualmente 668 en dobles en el ranking ATP, aceptó todos los cargos presentados por la ITIA, entre los que se incluyen facilitar apuestas, manipular el resultado de eventos, recibir pagos por no esforzarse al máximo y no denunciar prácticas corruptas.

El argentino de 27 años, que ya había sido suspendido de manera provisional desde el 19 de septiembre de 2025, deberá cumplir la sanción de 81 meses como período de inelegibilidad que finalizará hasta el 18 de junio de 2032.

Con esta sanción a Aboian le queda prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis de los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional.