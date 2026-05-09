Max Verstappen en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Marco Bello)

La Fórmula 1 está encaminando una corrección de rumbo para 2027: aumentar la potencia del motor de combustión interna y recortar el protagonismo del sistema eléctrico. La medida, acordada “en principio” tras una reunión entre FIA, F1, equipos y fabricantes, busca que la conducción sea más intuitiva, con menos dependencia de la gestión energética que marcó el arranque del nuevo reglamento.

Qué se decidió (en principio) para 2027: el regreso del “peso” del motor a combustión

Según lo comunicado tras el encuentro, el plan para 2027 incluye tres cambios clave en la unidad de potencia:

Suba nominal de 50 kW en la potencia del motor de combustión interna (ICE) .

Aumento del caudal de combustible para acompañar ese extra de potencia.

Reducción nominal de 50 kW en la potencia de despliegue del ERS (sistema de recuperación de energía).

En la práctica, esto empuja el reparto hacia un esquema más cercano a 60/40 a favor del ICE, alejándose del equilibrio casi 50/50 que generó debates por el estilo de carrera y la “sensación” al volante.

Por qué este cambio sacude a la F1: menos “administración” y más ritmo sostenido

El objetivo de la FIA y la F1 es claro: reducir momentos donde el piloto no puede atacar al 100% por tener que cuidar batería, “cosechar” energía o dosificar despliegue eléctrico en zonas críticas. Al darle más margen al motor térmico y recortar parte del empuje eléctrico, la categoría busca carreras con más tiempo a fondo, menos dependencia de mapas de energía y una dinámica más fácil de entender para el público.

Franco Colapinto realizará una exhibición el próximo 26 de abril en Palermo, Buenos Aires. Foto: X @AlpineF1Team

Además, el cambio llega después de que las primeras fechas bajo el reglamento 2026 encendieran críticas por diferenciales de velocidad y comportamientos que podían afectar tanto al show como a la seguridad. De hecho, el propio ecosistema regulatorio viene ajustándose a partir de datos y feedback recogidos en las primeras carreras.

El antecedente inmediato: los retoques que ya se aplicaron (o probaron) desde Miami

Antes de hablar de 2027, la FIA ya había introducido un paquete de refinamientos para 2026 que empezó a implementarse desde el GP de Miami. Entre los cambios más relevantes, se tocaron parámetros de gestión de energía y medidas de seguridad:

En clasificación, se redujo la recarga máxima permitida de 8MJ a 7MJ para evitar “harvesting” excesivo, y se elevó la potencia pico del “superclip” de 250 kW a 350 kW , buscando vueltas más “al límite”.

En carrera, se estableció un tope para el “Boost” de +150 kW , y se moduló el despliegue del MGU-K : 350 kW en zonas clave de aceleración/adelantamiento y 250 kW en otras partes del giro, con la idea de reducir cierres peligrosos sin matar el sobrepaso.

Para largadas, se desarrolló un sistema de detección de baja potencia que puede activar despliegue automático del MGU-K y señalización luminosa para alertar a los autos de atrás.

En lluvia, hubo ajustes como el aumento de temperatura de mantas para intermedias y simplificación de luces traseras para mejorar visibilidad, además de limitar despliegue ERS para mejorar control en baja adherencia.

Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine F1 Team. Foto: Reuters (Brian Snyder)

Tras Miami, la FIA sostuvo que las medidas mejoraron la competencia y que no se detectaron problemas materiales de seguridad, aunque aclaró que la evaluación sigue y podrían llegar ajustes adicionales.

¿Qué cambia para equipos, fabricantes y el diseño de los autos?

Aunque el anuncio habla de “cambios evolutivos”, tocar el balance ICE/ERS no es un detalle menor: implica revisar hardware, calibraciones, consumo y hasta compromisos de packaging. El propio proceso contempla más discusión técnica entre equipos y fabricantes antes de cerrar el paquete final, y luego el paso formal por el World Motor Sport Council (votación electrónica) para su aprobación.

La lectura entrelíneas es que la F1 está buscando un punto medio: mantener la identidad híbrida, pero evitar que el reglamento obligue a pilotar “a la calculadora” durante demasiados tramos.

Lo que viene: cuándo se define y por qué 2027 ya se discute ahora

El cronograma regulatorio marca que primero habrá trabajo fino en grupos técnicos y luego votación. Y aunque 2027 parezca lejano, la ingeniería no espera: un cambio en potencia y flujo de combustible se diseña con mucha anticipación, especialmente cuando involucra fabricantes, homologaciones y costos.