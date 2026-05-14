Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Foto: REUTERS

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, apoyó el gesto del jugador del Barcelona Lamine Yamal, quien ondeó una bandera palestina durante la celebración por el título de Liga, y consideró que el delantero “solo expresó la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles”, lo que, a su juicio, supone “otro motivo más para estar orgullosos de él”.

“Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es incitar al odio, o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia”, añadió el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X.

Pedro Sánchez defendió a Lamine Yamal. Foto: Captura

Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, criticó este jueves a Lamine Yamal tras la difusión esta semana de las imágenes en las que aparece ondeando una bandera palestina durante la celebración del título de Liga en la Ciudad Condal.

“Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre”, afirmó el ministro en un mensaje redactado en español y publicado en su cuenta de X.

Y añadió: “Como Ministro de Defensa del Estado de Israel, no guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío. Espero que un club grande y respetado como Barcelona se desmarque de estas declaraciones y deje claro, de manera inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo”.

Lamine Yamal ondeó una bandera palestina en los festejos del Barcelona. Video: REUTERS

Gazatíes pintan un mural de Lamine Yamal

Dos artistas palestinos pintaron un mural de Yamal sujetando una bandera nacional de Palestina sobre las ruinas de una casa destruida por ataques israelíes en el campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza.

“Derrotaron a Israel y también al Real Madrid. Y para nosotros, es un orgullo ser seguidores del Barcelona”, dijo a la agencia EFE el gazatí Amir Badah, de 18 años, frente a este mural.

En el dibujo se ve al culé, alzando la bandera como hizo el lunes durante el festejo de los jugadores del Barça tras ganar la Liga, y en sobre la franja blanca de la enseña palestina hay escrito un “Love you” (“te queremos”), con un corazón rojo.

Gazatíes pintan un mural de Lamine Yamal. Foto: EFE

“Gracias a Dios, el Barcelona no solo izó la bandera; revivió la causa palestina y su mensaje es para todos, jóvenes y mayores”, continuó Badah, que aseguró que el gesto del “10″ causó gran alegría en Gaza.

“La mayoría seguimos la Liga Española y la mayoría amamos al Barcelona. Somos aficionados apasionados”, continúo.