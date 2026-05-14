Kylian Mbappé, Real Madrid. Foto: REUTERS

El triunfo 2-0 ante Real Oviedo este jueves quedará solo para las estadísticas. El Real Madrid volvió al Santiago Bernabéu tras una semana de caos e inestabilidad, marcada por la pelea entre Aurelien Tchouaméni y Federico Valverde; la derrota en el clásico que certificó la consagración para el Barcelona en La Liga y la polémica conferencia de prensa de Florentino Pérez. A todos estos sucesos se sumó un fuerte repudio por parte de los hinchas a Kylian Mbappé, quien se llevó los reproches por su viaje y recuperación tardía.

Mbappé se llevó sus primeros silbidos desde que es madridista. Es que su viaje a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación de una lesión que finalmente lo marginó del clásico, pasaron factura a su imagen y el delantero francés fue silbado desde que salió a calentar (fue al banco) y más aún cuando saltó al terreno de juego.

Silbidos a Kylian Mbappé. Crédito del video: DAZN

De salir indemne en enero, cuando el Madrid perdió la Supercopa contra Barcelona, a ser el jugador más señalado por parte de la afición en un día tibio en cuanto a juicios a los futbolistas tras una temporada sin títulos y problemas internos en el vestuario, aireados en la última semana, ya sin nada en juego a nivel clasificatorio.

Florentino Pérez, otro de los apuntados por los hinchas del Real Madrid

Solo algunos ligeros silbidos se escucharon cuando el árbitro inició el partido y otros más cuando el brasileño Vinícius Junior tocó la pelota, en un partido marcado también con cruces en las tribunas, ya que la seguridad privada del club retiró dos bandeas en contra de la gestión de Florentino.

“Florentino, culpable” y “Florentino, vete ya”, rezaban ambas pancartas, retiradas a escasos minutos del comienzo del encuentro. El presidente del Real Madrid estuvo en el foco esta semana por su rueda de prensa en la que señaló a culpables externos de la situación del club y en la que convocó elecciones anticipadas.

Las banderas contra Florentino Pérez en Real Madrid. Foto: X @partidazocope

El proceso de presentación de candidaturas comenzó este jueves y durará diez días. De haber más de un candidato, algo que no ha ocurrido en las últimas cinco ocasiones, las elecciones se llevarán a cabo el 7 de junio.

El presidente, desde el palco, dialogó con algunos socios descontentos mientras la seguridad privada de la entidad retiraba un par de pancartas.

El malestar público se centró -de todas maneras- más en el césped. El gol de Gonzalo al borde del entretiempo no conformó al seguidor. Tampoco la imagen del equipo en el campo de juego, contra el último de la tabla, que tuvo varias oportunidades, mejoró el panorama del Real Madrid en su estadio.