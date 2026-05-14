El único stand oficial de merchandising de Franco Colapinto en Argentina ya tiene dirección:

Ubicación exacta en Alto Palermo, horarios, qué se consigue y precios Foto: Alto Palermo

La fiebre por Franco Colapinto dejó de ser solo tendencia en redes y pasó a tener un punto de encuentro real, con vidriera y todo. En la Ciudad de Buenos Aires abrió el primer y, por ahora, único stand oficial en el país con productos licenciados del piloto argentino vinculados a su presente en la Fórmula 1. El lugar no tardó en convertirse en una parada obligada para fanáticos que quieren algo más que ver la carrera: quieren llevarse un pedazo del fenómeno.

Dónde queda: la ubicación exacta dentro del shopping

El stand funciona dentro de Alto Palermo, en el entrepiso, sobre el acceso de Arenales, ubicado entre los locales gastronómicos Quotidiano y Mooi. Es un punto de alto tránsito, pensado para que cualquier visitante pueda llegar sin vueltas: subís hacia el entrepiso desde esa entrada y lo encontrás a pocos metros.

Un dato útil: Alto Palermo es uno de los centros comerciales más concurridos de la Ciudad y suele ser elegido para activaciones masivas, por lo que no sorprende que lo hayan elegido para montar una propuesta con ADN “fan experience”.

Horarios: cuándo se puede visitar

El espacio opera en el horario habitual del shopping: todos los días de 10 a 22. No se necesita entrada especial ni registro previo: es un stand comercial abierto, ideal para pasar antes o después de comer, o incluso para ir directo si buscás stock de algún producto específico.

Abrió el único stand oficial de merchandising de Franco Colapinto Foto: Alto Palermo

Además, el sitio del pop-up asociado a la experiencia/tienda en Alto Palermo también comunica horarios equivalentes y referencia de acceso por Arenales.

Qué se vende: prendas, gorras y piezas “estrella”

La oferta está centrada en indumentaria y accesorios con estética racing, combinando el universo visual del piloto con referencias a Alpine, su escudería. Entre lo más buscado aparecen:

Remeras (desde $50.000 )

Chombas (desde $70.000 )

Gorras New Era 9Forty (alrededor de $99.999 )

Buzos con cierre (cerca de $110.000 )

Camperas rompeviento (hasta $205.000)

Las gorras son el producto “hot”: suelen ser lo primero que se consulta y, según la demanda, también lo que más rápido puede agotarse.

Si vas por un modelo puntual (especialmente gorras), conviene ir temprano o en días de semana para evitar picos de circulación. (Recomendación editorial basada en lógica de afluencia, no en una declaración de la organización).

Por qué explotó ahora: timing perfecto entre pista y calle

La apertura del stand se da en un momento especialmente favorable para el “boom Colapinto”. En las últimas semanas, el piloto estuvo en el centro de la conversación por activaciones en Buenos Aires y por su rendimiento deportivo, que reavivó el interés local por la F1.

Qué conseguir en el merch oficial Foto: Alto Palermo

De hecho, el Road Show de exhibición en Palermo fue anunciado y cubierto como un evento masivo con cortes programados y despliegue especial, lo que alimentó todavía más el deseo de los fans de “materializar” el fanatismo con una prenda o accesorio.

La alianza detrás del stand y por qué no es un “local improvisado”

El espacio nace de una colaboración con Dale Play y se apoya en un formato que ya venía funcionando: Alto Palermo había alojado antes activaciones y ventas oficiales de merchandising de artistas, y luego sumó la vertical vinculada a Colapinto por la magnitud del fenómeno. La idea, según lo planteado públicamente, es priorizar comunidad y experiencias, más que una acción aislada de pocos días.

¿Hasta cuándo está? Lo que se sabe hoy

En principio, se comunicó una ventana inicial hasta fines de mayo, aunque también se habló de sostener parte de la propuesta durante el campeonato para mantener el punto de encuentro activo mientras avance la temporada. Esto podría traducirse en continuidad, rotación de productos o nuevas activaciones (según estrategia).

Mini FAQ (para Google/Discover)

¿Dónde está el stand oficial de Colapinto? En Alto Palermo, entrepiso, acceso Arenales, entre Quotidiano y Mooi.

¿Qué horarios tiene? Todos los días, de 10 a 22.

¿Qué se puede comprar y cuánto cuesta? Remeras desde $50.000, chombas desde $70.000, gorras New Era 9Forty $99.999, buzos $110.000 y rompevientos $205.000 (precios publicados).