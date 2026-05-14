El Millonario derrotó al Lobo por 2 a 0. Foto: River Plate

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó el cronograma para los duelos de semifinales entre River y Rosario Central y Argentinos frente a Belgrano que definirán a los dos equipos que irán por el título del Torneo Apertura 2026. En dos jornadas a puro fútbol, el Estadio Monumental y el Diego Armando Maradona serán los escenarios donde se decidirá la suerte del certamen.

Las llaves quedaron definidas tras los intensos cruces de cuartos de final donde River le ganó a Gimnasia 2 a 0 con goles de Driussi y Martínez Quarta, mientras que Ávila y Copetti le dieron el triunfo a Rosario Central ante Racing por 2 a 1. Las localías se establecieron según el desempeño de los equipos en la fase de grupos.

Días y horarios de las semifinales del Torneo Apertura 2026

River Plate vs. Rosario Central : sábado 16 de mayo a las 19:30 en el Estadio Monumental.

Argentinos Juniors vs. Belgrano: domingo 17 de mayo a las 17 en Estadio Diego Armando Maradona.

Los goles del Canalla fueron convertidos por Gastón Ávila y Enzo Copetti. Foto: Racing

El reglamento estipula que en caso de empate tras los 90 minutos, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos. Si la paridad persiste, el finalista se definirá mediante la tanda de penales.

Cabe resaltar que la final ya tiene fecha y sede confirmada: se disputará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con presencia de ambas hinchadas. Un dato clave es que la sede no se modificará incluso si Belgrano accede a la final, según lo establecido en el reglamento del torneo.

River - Rosario Central y Argentinos - Belgrano: cómo llega cada equipo