Lionel Messi elogió a Franco Colapinto tras conocerlo en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1:

El encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Lionel Messi habló por primera vez sobre su encuentro con Franco Colapinto, luego de coincidir en el predio del Inter Miami CF y reencontrarse más tarde en los boxes de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Miami.

La relación entre ambos comenzó con un gesto simbólico: Colapinto le había regalado un casco a Messi y le había transmitido su deseo de conocerse. Ese anhelo se concretó cuando el piloto visitó un entrenamiento del equipo estadounidense y compartieron un momento que rápidamente se volvió viral.

Qué dijo Messi sobre Colapinto tras conocerse en Inter Miami

“La verdad es que no había tenido nunca contacto con él. Sí me había regalado un casco y me hizo saber las ganas que tenía de poder conocernos algún día”, contó Messi en diálogo con el periodista Joaquín “Pollo” Álvarez.

La relación entre ambos comenzó con un gesto simbólico: Colapinto le había regalado un casco a Messi. Foto: X @AlpineF1Team

“Tenemos alguna gente conocida en común también. Y bueno, el otro día se dio, pudo pasar por el entrenamiento y nos pudimos conocer. La verdad que es un fenómeno”, agregó el capitán de la Selección Argentina, destacando la personalidad del joven piloto.

El consejo de Lionel Messi a Franco Colapinto sobre la exposición mediática

Más allá de los elogios, el astro rosarino dejó una reflexión sobre el crecimiento de Colapinto en la escudería Alpine F1 Team.

“Yo creo que él tiene que vivir su propia historia y estar preparado para un montón de cosas, porque cuando estás expuesto, te viene de todos lados, en lo bueno y en lo malo… sobre todo en los malos”, explicó.

Lionel Messi junto al productor musical Bizarrap y Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Además, subrayó la importancia del entorno cercano: “Tiene que estar contenido, estar con los cercanos de él, sobre todo la familia, su círculo. Al final, es lo que te hace salir de los momentos difíciles”.

Colapinto brilló en el Gran Premio de Miami y le respondió a Messi en redes

El encuentro coincidió con un fin de semana inolvidable para Colapinto, que terminó séptimo en el Gran Premio de Miami, logrando el mejor resultado de toda su carrera en la máxima categoría del automovilismo.

El encuentro coincidió con un fin de semana inolvidable para Colapinto, que terminó séptimo en el GP de Miami. Foto: X @AlpineF1Team

Tras la carrera, Messi compartió imágenes del encuentro en su cuenta de Instagram con la frase “Familia y Fórmula 1”. La respuesta del piloto no tardó en llegar: “Mi sueño hecho realidad conocerte. Que hayas venido a bancar es de lo más especial que viví en la vida”.

El mensaje del joven pilarense cerró con un agradecimiento que reflejó la emoción del momento vivido: “Gracias por tu tiempo y tu humildad, sos lo mejor que hay. Un placer enorme”.