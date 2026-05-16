Manchester City, campeón de la FA Cup 2026. Foto: Action Images via Reuters

El Manchester City derrotó por 1 a 0 al Chelsea de Enzo Fernández y se consagró campeón de la FA Cup por octava vez en su historia.

En el mítico estadio Wembley, una obra de arte de Antoine Semenyo, que marcó de taco tras un centro de Haaland, fue decisivo para un nuevo título del equipo de Pep Guardiola.

FA Cup, Manchester City vs. Chelsea. Foto: Action Images via Reuters

La crónica del partido

En un partido que no parecía ser de fútbol inglés, los dos equipos jugaron como si estuvieran esperando la prórroga o los penales.

Solo el City intentó en un par de ocasiones, en un tanto anulado a Haaland por fuera de juego claro de Matheus Nunes y en un remate del goleador noruego que sacó bien Robert Sánchez.

FA Cup, Manchester City vs. Chelsea. Foto: Action Images via Reuters

El Chelsea mostró más de lo mismo, que lo tiene en la mitad de la tabla de la Premier League. Sin llegadas claras, intentando trabar el juego de los de Guardiola y confiando en un toque de distinción de Cole Palmer o una corrida de Joao Pedro que nunca llegó.

En la única buena triangulación del partido, Bernardo Silva filtró la pelota a Haaland y el noruego se puso el traje de asistente. Su centro hacia Semenyo se convirtió en una obra de arte cuando el exjugador del Bournemouth, de espaldas al arco y bien cubierto por Colwill, firmó un remate de taco al segundo palo de Sánchez. Un golazo, quizás de los mejores de la competición y sin duda el más importante.

FA Cup, Manchester City vs. Chelsea. Foto: Action Images via Reuters

La derrota privó a los Blues de clasificarse directamente para competir en Europa a través de la FA Cup y le quedan dos partidos en Premier para tratar de conseguirlo por esa vía.

La distancia con el séptimo clasificado, que da acceso a la Conference League, es de cuatro puntos y tiene que recibir en casa al Tottenham, que lucha por no descender, y visitar al Sunderland para cerrar la temporada.

FA Cup, Manchester City vs. Chelsea. Foto: Action Images via Reuters

En tanto, el Manchester City busca cerrar la temporada de la mejor manera: busca asaltarle la Premier League al Arsenal con su visita al Bournemouth y un último encuentro en casa contra el Aston Villa para tratar de conseguir el triplete. Depende de que el Arsenal tropiece y descontarle los dos puntos que le lleva el equipo de Arteta.