El escudo del corazón que todos escupen Foto: Action Images via Reuters

Edimburgo no tiene mar, pero hoy tiene oleaje de campeón. El granate de Tynecastle se desborda por las esquinas y el viejo relato escocés hace una excepción entre los gigantes: Heart of Midlothian quedó a minutos de volver a gritar campeón de liga por primera vez desde 1960, pero cayó 3 a 1 ante Celtic en la última fecha.

El club más emblemático de la capital escocesa tiene una historia que merece ser contada:una insignia que, literalmente, sale de las baldosas de la ciudad. Porque el escudo de Hearts no nació en un despacho: nació en la calle, en la Royal Mile, y trae una costumbre tan extraña como popular.

Una historia larga: 1874, Edimburgo y una identidad distinta

Hearts fue fundado en 1874 y es señalado como el club más antiguo y exitoso de la capital escocesa. Su nombre está influenciado por la novela The Heart of Midlothian (1818) de Walter Scott, una obra que ayudó a fijar en el imaginario el “corazón” de la ciudad.

Hearts y un escudo que nació de la calle Foto: Action Images via Reuters

Desde hace más de un siglo, su casa es Tynecastle Park (local desde 1886), un estadio con atmósfera de caldera por su cercanía al campo y una capacidad en torno a 19.852 espectadores. Ese escenario es parte del ADN de un club que se hizo grande por pertenencia, rivalidad y resistencia.

Los apodos lo cuentan todo: “Hearts”, “Jambos”, “Jam Tarts”, “Gorgie Boys”. Y el granate, también: no es solo un color, es un código de pertenencia. En una Escocia donde el fútbol suele narrarse en blanco y verde o azul, Hearts siempre fue la tercera voz fuerte… hasta que esta temporada se animó a hablar más alto.

El grito que faltaba desde 1960

Cuando se dice que “volvieron a ser campeones después de 60 años”, en realidad se está siendo generoso con el calendario: el último título de liga de Hearts data de 1959-60, por lo que el regreso a la cima se ubica 66 años después.

El punto clave es doble: por un lado, es la confirmación estadística de un liderazgo sostenido en el torneo, reflejado en la tabla oficial. Por otro, es el peso simbólico: Hearts ya había levantado copas en épocas más cercanas —por ejemplo, la Scottish Cup en 2012—, pero la liga era la herida histórica que quedaba abierta para varias generaciones.

Y hay un antecedente que anticipa el carácter de “resurrección”: en 2021, Hearts ganó el Scottish Championship (segunda división) y volvió rápido a la élite, un recordatorio de que el club sabe reconstruirse cuando cae.

De la “era dorada” al presente: títulos, caídas y la idea de volver

Hearts ganó el campeonato escocés de liga cuatro veces, y su período más exitoso se asocia a la era de Tommy Walker en los años 50 y principios de los 60: un tiempo de títulos y récords goleadores que todavía se invoca como mito fundacional.

Luego vinieron décadas de altibajos, finales dolorosas, sequías largas y retornos. Aun así, el club sostuvo un palmarés robusto: ocho Copas de Escocia (la última, 2012) y cuatro Copas de la Liga, además de campañas europeas y temporadas donde coqueteó con el golpe.

Festejos 60 años después Foto: REUTERS

Pero si hay una postal que explica por qué Hearts es Hearts, no está en una vitrina: está en su memoria social. El propio club destaca un episodio singular de 1914: 16 jugadores se alistaron juntos para la Primera Guerra Mundial, integrando el legendario McCrae’s Battalion, con pérdidas que marcaron a la institución. No es romanticismo: es identidad tallada en historia.

La curiosa historia del escudo: un corazón en el piso, una prisión demolida y escupitajos de buena suerte

El escudo de Hearts no se inspira en un animal, ni en un castillo, ni en una corona, sino en un mosaico en forma de corazón incrustado en la Royal Mile, cerca de la Catedral de St Giles. Ese mosaico marca el lugar donde estuvo el Old Tolbooth, edificio histórico que funcionó como prisión y fue demolido en 1817.

La tradición local es tan extraña como persistente: durante años, los habitantes de Edimburgo escupían sobre ese corazón, primero como gesto de desprecio hacia la dureza de la antigua cárcel y, con el tiempo, como ritual de buena suerte. Sí: un amuleto ciudadano hecho de piedra y costumbre.

Esa relación directa entre ciudad y club es lo que vuelve único al emblema: el corazón no “representa” a Edimburgo; es Edimburgo. Y ahí aparece una de las cadenas culturales más fascinantes del fútbol británico.