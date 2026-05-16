El renombramiento de Sherman Avenue como Leo Messi Way Foto: Carolina Zokalski

En el mapa de los homenajes insólitos a Lionel Messi, Estados Unidos acaba de sumar uno que mezcla fútbol, identidad inmigrante y clima mundialista. En Berkeley Heights, un suburbio de Nueva Jersey, apareció un cartel que rebautiza de manera simbólica y por tiempo limitado una cuadra de Sherman Avenue como “Leo Messi Way”.

El detalle clave es que no se trata de un cambio oficial de nomenclatura como los que requieren ordenanzas y trámites municipales: es un “ceremonial temporary renaming” (renombramiento ceremonial temporario), pensado como parte del paquete de acciones locales para subirse a la ola del Mundial 2026.

¿Por qué justo ahí?

Berkeley Heights queda dentro del área metropolitana de Nueva York y a unos 40 km del MetLife Stadium (East Rutherford), sede del Mundial en el distrito “New York/New Jersey” y escenario previsto para la final del 19 de julio de 2026. Esa cercanía explica por qué la ciudad busca convertirse en un “hub” barrial de experiencias: si el gran show está a minutos, el derrame de visitantes y fanáticos puede sentirse en cada pueblo.

El corazón del homenaje: café argentino + mural + comunidad

El cartel fue instalado junto a Patria Station Café, un espacio con impronta argentina que funciona como punto de encuentro cultural; allí también se impulsó la inauguración de un mural temático asociado al torneo. En el calendario municipal, de hecho, se anuncia un “cultural kickoff” que incluye la presentación del mural y el renombramiento temporal de la cuadra, reforzando la idea de celebración comunitaria más que de acto burocrático.

Lionel Messi con la Selección Argentina. Foto: NA

El proyecto no nació de la nada: la ciudad armó un BH FIFA World Cup 26 Task Force, un grupo de trabajo que reúne a gobierno local, escuelas, organizaciones deportivas, comercios y vecinos para coordinar actividades durante el torneo. La propia alcaldía enmarca el plan como una oportunidad para unir a la comunidad alrededor de un evento global y sumar propuestas “family-friendly”.

Qué se viene: fiestas, “watch parties” y activaciones

Según el cronograma publicado por el municipio, el programa incluye eventos de arranque, zonas de encuentro, activaciones en restaurantes, propuestas juveniles y watch parties durante el campeonato, además de un gran evento para ver la final. Entre los puntos destacados aparece una Final Watch Party de gran escala en The District at Connell, con transmisión en vivo y entretenimiento, además de otras paradas comunitarias durante junio y julio.

Homenaje a Messi e Nueva York Foto: Carolina Zokalski

El “efecto Messi” como excusa perfecta

Que el homenaje sea para Messi también tiene lógica de marketing cultural: desde su llegada a la MLS, su figura se volvió un imán mediático y una referencia inmediata para conectar con audiencias latinas y fanáticos del fútbol en EE.UU. Por eso el mensaje detrás de “Leo Messi Way” funciona doble: celebra al ídolo y, al mismo tiempo, convierte una esquina cotidiana en un spot fotografiable, compartible y con potencial turístico en plena fiebre mundialista.

¿Es permanente?

No: el propio enfoque oficial subraya que es temporal y ceremonial, una práctica común en ciudades estadounidenses durante grandes eventos deportivos. Aun así, la discusión de fondo ya está instalada: cuando un barrio le pone nombre a una calle, aunque sea por un rato, está diciendo qué historia quiere contarle al mundo.