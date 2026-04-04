Manchester City aplastó al Liverpool con un show de Haaland y se metió en semifinales de la FA Cup
Se impuso 4 a 0 con un triplete del noruego y avanzó en la copa de Inglaterra. En la próxima instancia, se medirá ante el ganador de Chelsea y Port Vale.
El Manchester City goleó 4 a 0 al Liverpool con un gran actuación y se clasificó a la semifinal de la FA Cup.
Los Ciudadanos mostraron su mejor versión y se apoyaron en un triplete de Erling Haaland para aplastar al equipo de Alexis Mac Allister, quien entró en el segundo tiempo.
La crónica del partido
El equipo de Guardiola abrió el marcador a los 39 minutos de juego: el árbitro Michael Oliver sancionó penal al observar una infracción de Virgil van Dijk sobre Nico O´Reilly al girar dentro del área, que luego Erling Haaland trasformó en gol.
A los 47 minutos, nuevamente el noruego marcó para el City y amplió la ventaja con un certero cabezazo cruzado dentro del área chica, tras un preciso centro de Antoine Semenyo.
Ya en el complemento, a los 5 minutos de iniciado, Semenyo puso el 3 a 0 con un sutil remate cruzado ante el achique de Mamardashvili, tras un gran pase entre líneas de Rayan Cherki.
Tan solo 7 minutos después, Semenyo metió un pase en cortada para O´Reilly que, ante el achique del arquero Mamardashvili sobre el palo derecho, tocó al medio para el ingreso solitario de Haaland que la empujó y marcó el 4-0.
El Liverpool tuvo la chance de acortar diferencias pero el arquero James Trafford le contuvo un penal a Salah para el delirio de los Ciudadanos, que ya se piensan en las instancias finales de la temporada.