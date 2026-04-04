FA Cup, Manchester City vs. Liverpool. Foto: REUTERS

El Manchester City goleó 4 a 0 al Liverpool con un gran actuación y se clasificó a la semifinal de la FA Cup.

Los Ciudadanos mostraron su mejor versión y se apoyaron en un triplete de Erling Haaland para aplastar al equipo de Alexis Mac Allister, quien entró en el segundo tiempo.

FA Cup, Manchester City vs. Liverpool. Foto: REUTERS

La crónica del partido

El equipo de Guardiola abrió el marcador a los 39 minutos de juego: el árbitro Michael Oliver sancionó penal al observar una infracción de Virgil van Dijk sobre Nico O´Reilly al girar dentro del área, que luego Erling Haaland trasformó en gol.

A los 47 minutos, nuevamente el noruego marcó para el City y amplió la ventaja con un certero cabezazo cruzado dentro del área chica, tras un preciso centro de Antoine Semenyo.

FA Cup, Manchester City vs. Liverpool. Foto: REUTERS

Ya en el complemento, a los 5 minutos de iniciado, Semenyo puso el 3 a 0 con un sutil remate cruzado ante el achique de Mamardashvili, tras un gran pase entre líneas de Rayan Cherki.

Tan solo 7 minutos después, Semenyo metió un pase en cortada para O´Reilly que, ante el achique del arquero Mamardashvili sobre el palo derecho, tocó al medio para el ingreso solitario de Haaland que la empujó y marcó el 4-0.

FA Cup, Manchester City vs. Liverpool. Foto: REUTERS

El Liverpool tuvo la chance de acortar diferencias pero el arquero James Trafford le contuvo un penal a Salah para el delirio de los Ciudadanos, que ya se piensan en las instancias finales de la temporada.