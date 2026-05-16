Old Firm, el derby de las religiones

Celtic es mezclar barrio, inmigración y orgullo. Uno de los grandes de Escocia que nació para recaudar fondos y alimentar a niños pobres del East End de Glasgow, y ese ADN social sigue siendo parte del relato que sus hinchas defienden como patrimonio.

El club mítico escocés volvió a gritar campeón en una jornada infartante, le ganó 3 a 1 al Hearts y así volvió a confirmar su poderío en la liga británica.

Un club fundado en una iglesia: fútbol como respuesta a la pobreza

La escena fundacional es casi cinematográfica: 6 de noviembre de 1887, una reunión en el St. Mary’s Church Hall (Calton) y un impulsor con nombre propio: Brother Walfrid (Andrew Kerins), educador nacido en Ballymote, Sligo (Irlanda).

La idea era tan simple como urgente: convertir el fútbol en una herramienta para financiar las “penny dinners” (comidas escolares) y aliviar la pobreza de una comunidad irlandesa católica hacinada en los barrios industriales de Glasgow.

En otras palabras: el Celtic no se inventó para ganar, sino para ayudar a sobrevivir. Y, sin embargo, ese origen benéfico terminó pariendo una potencia deportiva que moldeó la cultura futbolera de Escocia.

Irlanda en el escudo, en los colores y en la tribuna

El vínculo con Irlanda no es un “detalle folclórico”: está en la biografía del fundador, en el nombre elegido, “Celtic” como puente entre raíces irlandesas y escocesas, y en la identidad simbólica del club.

Esa identidad se ve (y se escucha) en el verde y blanco, en la iconografía y en el modo en que el estadio se vuelve un espacio de pertenencia para la diáspora irlandesa en Escocia. Diversos trabajos sobre el tema describen cómo el club se transformó en un punto de reunión cultural y emocional para inmigrantes y descendientes.

Celtic e Irlanda, un vínculo inquebrantable Foto: Action Images via Reuters

Y hay una postal que condensa todo: el Celtic “nació” en Glasgow, pero su historia se cuenta, muchas veces, con acento irlandés.

Lisboa 1967: cuando un equipo “local” conquistó Europa

Si la fundación es épica, el pico deportivo es mítico: Celtic ganó la Copa de Europa en 1967, derrotando 2-1 al Inter en Lisboa, y se convirtió en el primer club británico en lograrlo.

Aquel equipo quedó tatuado en la historia como los “Lisbon Lions” por una razón todavía más extraordinaria: era un plantel de jugadores formados localmente, con una característica repetida hasta el cansancio por la historiografía y los aniversarios oficiales: nacidos en un radio cercano al Celtic Park, una rareza imposible de imaginar en el fútbol global de hoy.

Celtic FC Foto: REUTERS

FIFA recuerda esa hazaña como la victoria improbable de un grupo de “homegrown Scots” que rompió el monopolio europeo de los grandes del sur del continente, y la BBC la ubica como el gran momento del club.

Old Firm: más que un clásico y por qué se lo llama “derby de religiones”

El duelo ante Rangers es conocido mundialmente como el Old Firm, un término cuya procedencia suele rastrearse a comienzos del siglo XX: una explicación muy citada lo vincula con una caricatura satírica publicada antes de la final de Copa de 1904, que ironizaba sobre el “negocio” que generaban sus enfrentamientos.

Ahora bien: cuando se habla de “derby de religiones”, conviene decirlo con precisión histórica y sin reduccionismos. La rivalidad se asocia —por tradición social— a identidades católicas/irlandesas (Celtic) y protestantes/unionistas (Rangers), pero los estudios sobre sectarismo señalan que el fenómeno mezcla religión, política, nacionalidad y clase, y que no todo hincha encaja en el estereotipo.

De hecho, la literatura y los registros públicos remarcan dos cosas a la vez:

que existe una historia real de tensión sectaria alrededor del clásico; y que la mayoría de los aficionados no participa de episodios de odio, aunque una minoría ruidosa haya marcado épocas y titulares.

La camiseta que usará Celtic en el partido definitorio Foto: Instagram @celticfc

Contarlo así no baja la intensidad del clásico: al contrario, lo vuelve más entendible. El Old Firm no es solo una pelea por puntos: es un espejo de la historia social de Glasgow.

Por qué Celtic “vuelve” siempre: tradición, comunidad y un presente que se alimenta del pasado

El Celtic campeón de hoy se explica con entrenadores, planteles y torneos… pero también con un relato que se transmite como herencia. El propio club, al celebrar el título de 2025, subrayó el recorrido de la temporada y el peso de “la familia Celtic” como una identidad compartida que trasciende generaciones.

Y cuando esa narrativa se cruza con la memoria del 1887, aparece el hilo conductor que lo vuelve único: ganar no borra el origen; lo potencia.

En tiempos donde muchos clubes se sienten “marcas”, Celtic insiste en ser también comunidad: una palabra gastada, sí, pero difícil de discutir cuando mirás cómo nació y cómo se cuenta su historia cada vez que vuelve a levantar una copa.