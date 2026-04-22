Liam Rosenior junto a Alejandro Garnacho en el Chelsea. Foto: REUTERS

El Chelsea despidió a su técnico, Liam Rosenior, tras poco más de tres meses en el cargo y con la sanción a Enzo Fernández que generó mucha polémica.

Los Blues tomaron la decisión tras la dura derrota ante el Brighton, que completó la peor racha del equipo en los últimos 114 años.

Liam Rosenior en el Chelsea. Foto: REUTERS

El conjunto de Londres sumó derrotas consecutivas ante el Newcastle (0-1), Everton (3-0), Manchester City (0-3), Manchester United (0-1) y el mencionado ante las Gaviotas (3-0), que pusieron en duda la clasificación a la próxima Champions League.

Rosenior había firmado un contrato de seis temporadas y media con el Chelsea, pero apenas duró tres meses y medio tras sus malos resultados que no superaron los números de Enzo Maresca, quien decidió abandonar el club en enero por discrepancias con la directiva.

Liam Rosenior en el Chelsea. Foto: REUTERS

El ex entrenador del Racing de Estrasburgo dejó su cargo a pocos días de que el Chelsea juegue las semifinales de la Copa de Inglaterra en Wembley ante el Leeds, en lo que será la última oportunidad para los Blues de sumar un título esta temporada.

Los malos resultados generaron que cientos de hinchas del Chelsea se congregaran en los alrededores de Stamford Bridge para protestar contra el dueño del club y la inestabilidad que reina en la institución.

Por Matías Greisert

X @MatíasGreisert