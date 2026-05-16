Robert Lewandowski en el Barcelona. Foto: EFE

Robert Lewandowski optó por no renovar contrato con el Barcelona y dejará el conjunto culé cuando finalice la temporada.

El goleador de 37 años se despedirá de los hinchas culés este domingo cuando el Barcelona reciba al Real Betis por la Fecha 37 de LaLiga.

En redes sociales, el club español comunicó la finalización del vínculo entre ambas partes y agradeció “por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre”.

Por su parte, el delantero polaco también se expresó mediante redes sociales y afirmó que “tras cuatro años llenos de retos, esfuerzo y momentos inolvidables, ha llegado el momento de seguir adelante. Me voy con la sensación de haber cumplido mi misión. Han sido cuatro temporadas intensas, en las que conseguimos tres campeonatos y devolvimos al Barça al lugar que merece. Nunca olvidaré el cariño y el apoyo que recibí de la afición desde el primer día. Cataluña siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Gracias a todos los que formaron parte de esta maravillosa etapa”.

“Quiero agradecer especialmente a Laporta por brindarme la oportunidad de vivir uno de los capítulos más importantes e increíbles de mi carrera. Este club tiene un futuro brillante y estoy orgulloso de haber contribuido a su crecimiento. El Barça ha vuelto al lugar al que pertenece. Visca el Barça y Visca Catalunya”, agregó Lewy en su publicación.

El paso del polaco por el Barsa

Robert Lewandowski llegó al Barcelona en 2022 proveniente del Bayern Múnich y, desde aquel entonces, disputó 191 partidos y marcó 119 goles.

Presentación oficial de Robert Lewandowski en Barcelona. Foto: EFE.

Además, en este lapso de cuatro años, conquistó tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Julián Álvarez, en el radar blaugrana

Con el Mundial a la vuelta de la esquina y con un mercado de pases que estará marcado por lo que pase en Estados Unidos, México y Canadá, Julián Álvarez aparece como uno de los principales anhelos de Joan Laporta.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: EFE

Con la salida del polaco, el hueco queda más grande y el Araña podría cubrir un puesto en el que Hansi Flick busca movilidad, presión, gol y capacidad para jugar en distintos sectores del ataque, lo que Julián cumple con creces.

Aunque su salida del Atlético de Madrid no será sencilla y el PSG también aparece como competidor, el club catalán necesita un golpe de efecto para volver a pelear con fuerza en Europa y ayudar a Lamine Yamal para conseguir su primer título grande: la Champions League.