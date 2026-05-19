Southampton fue expulsado del playoff por el ascenso a la Premier League. Foto: Action Images via Reuters

La Liga de Fútbol Inglesa (EFL) anunció este martes una sanción histórica: el Southampton fue expulsado de la final del playoff por el ascenso a la Premier League por el caso de espionaje en el que se vio envuelto. De esta manera, será el Middlesbrough el club que se enfrente al Hull City en la final de Wembley del próximo sábado.

El “Soton” estaba siendo investigado por mandar a un asistente a espiar uno de los entrenamientos de sus rivales del Middlesbrough, algo que está prohibido por la regulación de la EFL, organismo que regula de la segunda a la cuarta divisiones inglesas.

A petición del “Boro”, equipo eliminado en semifinales por el Southampton, una comisión independiente revisó el caso y comunicó este martes que están eliminados, además de recibir una deducción de cuatro puntos la temporada que viene.

Southampton fue expulsado del playoff por el ascenso a la Premier League. Foto: Action Images via Reuters

“Una comisión independiente de disciplina ha expulsado hoy al Southampton de los ‘playoff’ después de que el club admitiera varias violaciones de las regulaciones de la EFL relacionadas con la grabación sin autorización del entrenamiento de otro club. El club también ha recibido una sanción de cuatro puntos que será aplicada la temporada que viene”, señaló.

De este modo, el Middlesbrough será el que dispute el partido por el ascenso a la Premier League el sábado 23 de mayo en Wembley contra el Hull City.

¿Qué pasó con Southampton? El caso que sacude al fútbol inglés

Southampton y Middlesbrough se enfrentaron en los playoffs del Championship tras terminar cuarto y quinto en la clasificación de la liga, respectivamente. Antes del partido de ida en el Riverside Stadium el sábado, el “Boro” acusó a sus rivales de espiar una de sus sesiones de entrenamiento.

La English Football League (EFL) inició una investigación. Mientras tanto, se jugaron los dos partidos de la eliminatoria. El primero terminó 0 a 0 y el Southampton ganó dramáticamente el segundo por 2-1 en la prórroga, logrando el pase a la definición contra Hull City.

Según medios locales como el Daily Mail, el espionaje tuvo lugar el jueves 7 de mayo en la ciudad deportiva del Middlesbrough, en Rockliffe Hall. El campo de entrenamiento está anexo a un hotel y un campo de golf, por lo que es fácilmente accesible al público en general.

Southampton fue expulsado del playoffs por el ascenso por espiar a los rivales. Foto: Créditos a Daily Mail

La BBC señaló que el “espía” simplemente estacionó en las inmediaciones del predio y se dirigió a un punto estratégico con vistas a al entrenamiento rival.

Según los informes, la persona estaba apuntando con su teléfono hacia la sesión de entrenamiento, y el Daily Mail publicó una fotografía de esa escena. Un miembro del personal del Middlesbrough se acercó al espectador, pero este se negó a identificarse y huyó.

Tras la viralización de la imagen, se identificó al espía como William Salt, analista del Southampton, un miembro importante del equipo del entrenador Tonda Eckert.

El comunicado de la English Football League

La EFL anunció la impactante noticia a través de un comunicado, el cual expresa:

Una Comisión Disciplinaria Independiente ha expulsado hoy al Southampton de los Play-Offs de la Sky Bet Championship después de que el Club admitiera múltiples infracciones de los Reglamentos de la EFL relacionadas con la filmación no autorizada de los entrenamientos de otros Clubes.

Además, el Club ha recibido una deducción de cuatro puntos que se aplicará a la tabla de la Championship 2026/27.

El efecto de la orden de hoy es que el Middlesbrough es reintegrado a los Play-Offs de 2026 y procederá a la Final de los Play-Offs contra el Hull City. La final sigue programada para el sábado 23 de mayo, con la hora de inicio por confirmar.