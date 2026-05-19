Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal. Foto: REUTERS

La selección de fútbol de Portugal alista sus cañones para intentar que este Mundial 2026 sea el que consagre de una vez por todas a Cristiano Ronaldo como campeón del mundo. Y sí, la noticia pasa por saber que ya están los 26 convocados definidos, y que CR7 está dentro de esa lista.

El español Roberto Martínez definió los 26 futbolistas que integran la nómina de los convocados al Mundial sin mayores sorpresas y con la confirmación de la presencia de Cristiano Ronaldo, algo que se daba por hecho, pero que por cuestiones de edad (Ronaldo tiene 41 años) tenía algún punto de duda.

La selección de Portugal se enfrenta a RD Congo, Uzbekistán y Colombia en la primera fase. Foto: REUTERS

Los 26 de Portugal para el Mundial 2026

La lista no tiene sobresaltos y sí varias figuras que militan en los mejores equipos del mundo. Con estos nombres, Portugal intentará dar el salto de calidad que pretende:

Arqueros:

Diego Costa

José Sa

Rui Silva

Ricardo Velho

Defensores:

Diogo Dalot

Matheus Nunes

Nélson Semedo

Joao Cancelo

Nuno Mendes

Goncalo Inácio

Renato Veiga

Rúben Dias

Tomás Araújo

Mediocampistas:

Rúben Neves

Samuel Costa

Joao Neves

Vitinha

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Delanteros:

Joao Félix

Trincao

Francisco Conceicao

Pedro Neto

Rafael Leao

Goncalo Guedes

Goncalo Ramos

Cristiano Ronaldo

Ronaldo va por su sexto Mundial

La primera vez que se lo pudo ver a Cristiano Ronaldo en un torneo internacional fue en la Eurocopa 2004, cuando apenas tenía 19 años y no portaba la camiseta N° 7 -que era propiedad de un tal Luis Figo- sino la 17.

En aquella aventura, la última imagen que quedó grabada en los fans fueron las lágrimas de CR7 (por aquellos años, CR17) tras perder la final del torneo frente a una sorpresiva Grecia que se coronó campeona, contrario a cualquier panorama.

La primera incursión en un Mundial para Cristiano Ronaldo llegaría en Alemania 2006, hace 20 años. Allí Portugal, sin su protagonismo al máximo, alcanzaría las semifinales y acabaría en cuarto lugar, la mejor actuación de Ronaldo -hasta ahora- en un Mundial.

Luego llegarían más Eurocopas (incluyendo la del 2016 en donde se coronó campeón) y más Mundiales: el de Sudáfrica 2010, el de Brasil 2014, el de Rusia 2018, el de Qatar 2022 y ahora la nueva aventura por Norteamérica también lo tendrá dentro de las canchas en lo que se supone (por edad, no por rendimiento) que será su última competencia oficial.

Ronaldo se suma así al selecto grupo de jugadores que tendrán la chance, a lo largo de la historia, de disputar seis Copas del Mundo. Lionel Messi, si se confirma su presencia, será otro de los grandes futbolistas que podría ostentar este récord.

Portugal querrá dar el salto de calidad en este Mundial 2026.

A su vez, Ronaldo que es el máximo goleador en la historia del fútbol, también quiere dejar su huella como uno de los máximos goleadores de los Mundiales: jugó 22 partidos y anotó ocho goles. Si bien está lejos del máximo anotador de todos los tiempos, que es el alemán Miroslav Klose con 16, Ronaldo irá por un récord personal y también propio de su selección: convertirse en el máximo goleador de Portugal en Mundiales, superando a Eusébio, que tiene nueve.

Otra nueva función para “el Bicho”, otra nueva oportunidad para demostrar por qué es considerado como uno de los mejores jugadores de toda la historia.