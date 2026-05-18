Pacifi se consagró campeón argentino de Red Bull Dance Your Style. Foto: Instagram @redbullarg

Ante más de 1.300 personas y con entradas agotadas, Pacifi se consagró campeón en la tercera Final Nacional de Red Bull Dance Your Style, competencia de baile improvisado más importante del mundo. Bajo la conducción de Lourdes Franco, la jornada estuvo marcada por el talento, la creatividad y la conexión con la música.

Con el público como único jurado, referentes de estilos como popping, waacking, hip hop y krump, entre otros, protagonizaron intensas batallas 1 vs 1, definidas exclusivamente por la votación del público asistente en vivo.

Pacifi se consagró campeón argentino de Red Bull Dance Your Style.

En su recorrido hacia el título, el santiagueño superó a destacados dancers como Tynaz, Dualiti, Lil french, en cruces que comenzaron desde octavos y se extendieron hasta la gran final. La definición fue frente a Isak, en una batalla vibrante de tres rondas que consagró al nuevo representante argentino.

Ahora, Pacifi, flamante campeón argentino de Red Bull Dance Your Style, viajará a Zurich, Suiza, para disputar la fase clasificatoria en la Final Internacional, un encuentro que reunirá a representantes de más de 50 países.

Un evento cargado de estilo

Con una propuesta que rompe con las estructuras tradicionales de las competencias de danza, Red Bull Dance Your Style desafía a los participantes a improvisar con una selección musical completamente impredecible.

Pacifi se consagró campeón argentino de Red Bull Dance Your Style. Foto: Instagram @redbullarg

Desde cuarteto hasta trap, pasando por hip hop, afro, folklore y clásicos internacionales, el repertorio incluyó canciones de Lali, Charly García, Soledad Pastoruti, Justin Bieber, Britney Spears, Backstreet Boys, J Balvin y muchos artistas más.

La Final Nacional reunió dancers provenientes de provincias como Tucumán, Santiago del Estero, Formosa y Neuquén, reflejando la diversidad cultural y el crecimiento de la escena urbana en todo el país.

¿Qué es Red Bull Dance Your Style?

Red Bull Dance Your Style es una competencia de baile urbano en el que los jueces son el público. Las melodías impredecibles, desde los grandes éxitos hasta los clásicos de siempre, encienden la pista de baile y desafían a los bailarines a mostrar sus habilidades y asombrar a la multitud.

Pacifi se consagró campeón argentino de Red Bull Dance Your Style. Foto: Instagram @redbullarg

Esta competencia se lanzó en 2018 y ya se desarrolló en más de 30 países, algunos de ellos son Estados Unidos, España, Japón, Países Bajos, Irlanda, Polonia, Canadá y Suecia.

La temporada 2025 concluyó con la final mundial en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde la holandesa JAÏRA se alzó con el título. Este año, la final internacional tendrá lugar el 24 de octubre, en Zurich, Suiza.