Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1:

Franco Colapinto finalizó séptimo en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Foto: X @F1

Franco Colapinto vuelve a acelerar este fin de semana en el Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del campeonato de la Fórmula 1, en un contexto que lo encuentra atravesando el mejor momento desde su desembarco en la máxima categoría del automovilismo.

El piloto argentino de la escudería Alpine F1 Team llega a Montreal luego de una actuación consagratoria en Miami, donde terminó séptimo, sumó seis puntos y consiguió su mejor actuación en la F1.

El trazado canadiense, históricamente desafiante por sus muros cercanos y las cambiantes condiciones climáticas, representará una nueva prueba para Colapinto, que buscará ratificar el crecimiento mostrado en las últimas carreras y seguir escalando posiciones en el campeonato.

El piloto argentino de Alpine F1 Team llega a Montreal luego de una actuación consagratoria en Miami. Foto: Reuters (Marco Bello)

La actividad en el circuito comenzará el viernes con una única sesión de práctica libre desde las 13:30 (hora argentina). Más tarde, a las 17:30, se disputará la clasificación para la carrera sprint, formato que vuelve a darle un valor extra al fin de semana.

El sábado será una jornada intensa: la carrera sprint se correrá a partir de las 13:00 y marcará la primera oportunidad de sumar puntos en Canadá. Luego, desde las 17:00, llegará la clasificación para la competencia principal del domingo, prevista para las 17:00.

En paralelo, el campeonato empieza a mostrar una lucha cada vez más marcada en la cima. El líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, que atraviesa un presente dominante tras imponerse en las últimas tres carreras (China, Japón y Miami).

El piloto de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, ganador del Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Issei Kato)

El joven piloto de Mercedes-Benz aventaja por 20 puntos a su compañero de equipo, el británico George Russell, en una temporada que promete mantener la pelea abierta hasta las últimas fechas.

Mientras tanto, en Argentina crece la expectativa por cada presentación de Colapinto. Su irrupción en la Fórmula 1 no solo volvió a poner al país en el mapa grande del automovilismo mundial, sino que también alimenta la ilusión de ver a un piloto argentino peleando regularmente en los puestos de vanguardia.

Fórmula 1: el cronograma completo del Gran Premio de Canadá

Viernes 22 de mayo

Práctica libre : 13:30 horas

Clasificación carrera sprint: 17:30 horas

Sábado 23 de mayo

Carrera sprint : 13:00 horas

Clasificación: 17:00 horas

Domingo 24 de mayo

Carrera: 17:00 horas

Las posiciones del campeonato de pilotos 2026 de la Fórmula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) - 100 puntos George Russell (Mercedes) - 80 Charles Leclerc (Ferrari) - 59 Lando Norris (McLaren) - 51 Lewis Hamilton (Ferrari) - 51 Oscar Piastri (McLaren) - 43 Max Verstappen (Red Bull) - 26 Oliver Bearman (Haas) - 17 Pierre Gasly (Alpine) - 16 Liam Lawson (Racing Bulls) - 10 Franco Colapinto (Alpine) - 7 Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 4 Isack Hadjar (Red Bulls) - 4 Carlos Sainz Jr. (Williams) - 3 Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 Esteban Ocon (Haas) - 1 Alex Albon (Williams) - 1 Nico Hülkenberg (Audi) - 0 Valtteri Bottas (Cadillac) - 0 Sergio Pérez (Cadillac) - 0 Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 Lance Stroll (Aston Martin) - 0

Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026