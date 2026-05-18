Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Canadá
El piloto argentino de la escudería Alpine, que viene de conseguir su mejor resultado en la máxima categoría del automovilismo, buscará ratificar su gran presente en el circuito Gilles Villeneuve, donde habrá nuevamente formato sprint al igual que en Miami.
Franco Colapinto vuelve a acelerar este fin de semana en el Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del campeonato de la Fórmula 1, en un contexto que lo encuentra atravesando el mejor momento desde su desembarco en la máxima categoría del automovilismo.
El piloto argentino de la escudería Alpine F1 Team llega a Montreal luego de una actuación consagratoria en Miami, donde terminó séptimo, sumó seis puntos y consiguió su mejor actuación en la F1.
El trazado canadiense, históricamente desafiante por sus muros cercanos y las cambiantes condiciones climáticas, representará una nueva prueba para Colapinto, que buscará ratificar el crecimiento mostrado en las últimas carreras y seguir escalando posiciones en el campeonato.
La actividad en el circuito comenzará el viernes con una única sesión de práctica libre desde las 13:30 (hora argentina). Más tarde, a las 17:30, se disputará la clasificación para la carrera sprint, formato que vuelve a darle un valor extra al fin de semana.
El sábado será una jornada intensa: la carrera sprint se correrá a partir de las 13:00 y marcará la primera oportunidad de sumar puntos en Canadá. Luego, desde las 17:00, llegará la clasificación para la competencia principal del domingo, prevista para las 17:00.
En paralelo, el campeonato empieza a mostrar una lucha cada vez más marcada en la cima. El líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, que atraviesa un presente dominante tras imponerse en las últimas tres carreras (China, Japón y Miami).
El joven piloto de Mercedes-Benz aventaja por 20 puntos a su compañero de equipo, el británico George Russell, en una temporada que promete mantener la pelea abierta hasta las últimas fechas.
Mientras tanto, en Argentina crece la expectativa por cada presentación de Colapinto. Su irrupción en la Fórmula 1 no solo volvió a poner al país en el mapa grande del automovilismo mundial, sino que también alimenta la ilusión de ver a un piloto argentino peleando regularmente en los puestos de vanguardia.
Fórmula 1: el cronograma completo del Gran Premio de Canadá
Viernes 22 de mayo
- Práctica libre: 13:30 horas
- Clasificación carrera sprint: 17:30 horas
Sábado 23 de mayo
- Carrera sprint: 13:00 horas
- Clasificación: 17:00 horas
Domingo 24 de mayo
- Carrera: 17:00 horas
Las posiciones del campeonato de pilotos 2026 de la Fórmula 1
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 100 puntos
- George Russell (Mercedes) - 80
- Charles Leclerc (Ferrari) - 59
- Lando Norris (McLaren) - 51
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 51
- Oscar Piastri (McLaren) - 43
- Max Verstappen (Red Bull) - 26
- Oliver Bearman (Haas) - 17
- Pierre Gasly (Alpine) - 16
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 10
- Franco Colapinto (Alpine) - 7
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 4
- Isack Hadjar (Red Bulls) - 4
- Carlos Sainz Jr. (Williams) - 3
- Gabriel Bortoleto (Audi) - 2
- Esteban Ocon (Haas) - 1
- Alex Albon (Williams) - 1
- Nico Hülkenberg (Audi) - 0
- Valtteri Bottas (Cadillac) - 0
- Sergio Pérez (Cadillac) - 0
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 0
- Lance Stroll (Aston Martin) - 0
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00