Neymar explotó de emoción tras ser convocado al Mundial 2026 con la Selección de Brasil:

Neymar explotó de emoción tras ser convocado al Mundial 2026 con la Selección de Brasil. Foto: Reuters (Ricardo Moraes)

La Selección de Brasil confirmó este lunes la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial 2026 y uno de los grandes focos de atención estuvo puesto en el regreso de Neymar. El delantero de Santos FC celebró con euforia su inclusión en la nómina presentada por el entrenador italiano Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Neymar festejó su convocatoria al Mundial 2026

La reacción del astro brasileño se volvió viral en las redes sociales. Neymar irrumpió durante una transmisión en vivo del canal de YouTube MadHouse TV mientras su amigo e influencer Cris Guedes grababa con el celular. Apenas se conoció la convocatoria, el atacante explotó de felicidad y lanzó un grito que rápidamente recorrió internet: “¡Estoy ahí! ¡Todo salió bien!”.

Neymar explotó de emoción tras ser convocado al Mundial 2026 con la Selección de Brasil.

Según informó el medio local ‘UOL’, el futbolista se encontraba en su casa de Santos al momento en que Ancelotti reveló oficialmente la lista. Horas antes, incluso, había disputado un encuentro correspondiente a la liga brasileña, partido que dejó una insólita situación producto de un grave error arbitral.

Carlo Ancelotti apostó por la experiencia de Neymar

La presencia de Neymar en la convocatoria generaba incertidumbre hasta último momento debido a su irregular presente futbolístico y a los problemas físicos que arrastró en los últimos meses. Sin embargo, el entrenador italiano terminó inclinándose por el experimentado atacante, que ingresó en la nómina en lugar de Joao Pedro, delantero de Chelsea.

Neymar disputará su cuarta Copa del Mundo tras haber participado en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Foto: Reuters (Carl Recine)

De esta manera, Neymar disputará su cuarta Copa del Mundo tras haber participado en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, llegará a la máxima cita del fútbol como el máximo goleador histórico de la “Canarinha”, con 79 goles convertidos.

La lista de 26 convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce) y Weverton (Gremio)

Defensores : Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Ibañez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (París Saint Germain) y Wesley (Roma)

Mediocampistas : Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad)y Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luis Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) y Vinicius Jr (Real Madrid)

La Selección de Brasil integrará el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. Foto: X @CBF_Futebol

Las fechas y horarios de los partidos de Brasil en el Mundial 2026

La Selección de Brasil integrará el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia.