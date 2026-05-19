Santiago Ascacibar, Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial

Boca recibió un duro golpe en la antesala al duelo con Cruzeiro por la Copa Libertadores, pero esta vez no tiene que ver con lo estrictamente futbolístico. Es que la CONMEBOL sancionó a Santiago Ascacíbar tras la expulsión ante Barcelona de Ecuador y no podrá jugar por el resto de la fase de grupos de la competencia.

El ente que regula el fútbol sudamericano sancionó al mediocampista por dos fechas, que son las que restan para terminar la primera fase del torneo continental a nivel de clubes más importante. La noticia se dio a conocer en horas del mediodía de este martes 19 de mayo y Boca recién contará con el exfutbolista de Estudiantes de La Plata en octavos de final, siempre y cuando el equipo logre pasar a la siguiente fase.

Boca necesita sumar ante Cruzeiro. Foto: REUTERS

¿Por qué la CONMEBOL sancionó a Santiago Ascacíbar?

La sanción de la CONMEBOL hacia Ascacíbar se dio tras la expulsión que sufrió el centrocampista en el partido ante Barcelona Sporting Club. Este hecho supone una baja notable para el Xeneize, más aún al estar necesitado de puntos para clasificar a la próxima ronda.

La expulsión frente a la dura falta sobre Milton Céliz del Barcelona, por lo tanto, derivó en una suspensión por dos fechas para Ascacíbar. El argentino le propinó una patada en la cabeza al jugador rival mientras este se encontraba en el suelo, acción que generó la expulsión inmediata.

La consecuencia directa es que esta noche de martes, cuando Boca reciba a Cruzeiro en La Bombonera, el DT Claudio Úbeda deberá designar a otro mediocampista para que ocupe la posición de Ascacíbar, que hasta ahora venía siendo titular indiscutido.

Además de la suspensión deportiva, la Conmebol también aplicó una multa económica de 3.000 dólares. El monto será descontado automáticamente de los ingresos que Boca debe percibir por derechos televisivos y patrocinio vinculados a la competencia.

Asimismo, tanto el juego de esta noche como el de la próxima fecha ante Universidad Católica de Chile son duelos claves para Boca, que en este momento está tercero, una posición que lo elimina del torneo, y precisa sumar para pasar a octavos de final.

Y es que la derrota 1-0 ante Barcelona complicó seriamente el panorama del equipo argentino en el Grupo D y ahora Boca está obligado a sumar en los encuentros restantes.

Santiago Ascacibar, Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial

El probable 11 de Boca para enfrentar a Cruzeiro en La Bombonera

Ante la baja de Ascacíbar, el futbolista que aparece con más posibilidades de ingresar al equipo titular es Tomás Belmonte, quien ocuparía un lugar en el mediocampo junto a Leandro Paredes y Milton Delgado.

Claudio Úbeda y el probable 11 de Boca ante Cruzeiro. Foto: NA (Damián Dopacio).

La probable formación de Boca para enfrentar a Cruzeiro sería con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. El entrenador será Claudio Úbeda.