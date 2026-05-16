La película "El Partido" recuerda la actuación de Diego Maradona en el Mundial del 86.

El encuentro de los cuartos de final de Mundial de México 1986 entre la Selección Argentina e Inglaterra marcó un antes y un después no sólo en la historia del país, sino también en la vida de Diego Armando Maradona, autor de dos de los goles más recordados por el mundo del fútbol. Hoy, a apenas semanas de la Copa del Mundo 2026, los cines recuerdan esta historia gracias a “El partido”, película documental que revive el histórico cruce.

Se trata de un plan perfecto para volver a emocionarse, revivir las jugadas desde ángulos nunca vistos y, en algunos casos, conocer por primera vez la historia detrás de “La mano de Dios”.

“El partido”: cuándo se estrena y de qué trata el documental sobre el Mundial de 1986

Con la producción de Juan Cabral y Santiago Franco, “El partido” se estrenará en los cines de Argentina el 21 de mayo 2026. Los espectadores revivirán el cruce que trascendió lo deportivo para transformarse en hecho histórico.

La película "El Partido" recuerda la actuación de Diego Maradona en el Mundial del 86. Foto: Prensa Disney

El largometraje posee una duración de 91 minutos, al igual que el partido de 1986. Además, reúne por primera vez a jugadores de ambas selecciones para reconstruir no solo el partido, sino también los sucesos históricos que se pusieron en marcha siglos antes.

Basada en el libro “El Partido” de Andrés Burgo, la película logra capturar la belleza del juego y lo absurdo de la guerra junto a testimonios de sus protagonistas y archivos nunca vistos de entrenadores, árbitros, hinchas, músicos, y políticos.

En ese contexto, el largometraje funciona como material pedagógico, ya que revisa la historia de las Islas Malvinas y las enemistades entre ingleses y argentinos en el fútbol (y más allá de ese deporte). Además, reconstruye contextos históricos empleando una gran cantidad de archivos diversos.

La película "El Partido" recuerda la actuación de Diego Maradona en el Mundial del 86. Foto: Prensa Disney

Su invitación a la selección oficial del Festival de Cine de Cannes 2026 no solo reafirma su potencia cinematográfica, sino que convierte a la película en la antesala ideal del Mundial.

5 curiosidades sobre el enfrentamiento más recordado entre Argentina e Inglaterra

Considerado como uno de los encuentros más importantes de la historia de los mundiales y para calentar los motores de cara al estreno de “El Partido”, presentamos cinco curiosidades del inolvidable enfrentamiento: