Franco Colapinto va en busca de otro gran resultado en el GP de Canadá de la Fórmula 1:

Franco Colapinto va en busca de otro gran resultado en el GP de Canadá de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Franco Colapinto afrontará este fin de semana una nueva cita de la temporada de la Fórmula 1 con expectativas renovadas y el respaldo anímico que le dejó su destacada actuación en el Gran Premio de Miami, donde consiguió el mejor resultado de su trayectoria en la categoría al finalizar séptimo.

La próxima escala será el tradicional Gran Premio de Canadá, que se disputará en el histórico circuito Gilles Villeneuve, un escenario conocido para el piloto de Pilar y que, además, tendrá el agregado del formato sprint, un factor que eleva aún más la exigencia para equipos y pilotos.

A un año de su debut con Alpine, Colapinto atraviesa uno de sus momentos más sólidos desde su desembarco en la máxima categoría. En la previa del fin de semana canadiense, el argentino se mostró entusiasmado por volver a competir en un trazado donde ya tuvo experiencia y destacó el crecimiento que viene mostrando el equipo en las últimas carreras.

Franco Colapinto finalizó séptimo en el Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1, logrando su mejor registro personal. Foto: X @AlpineF1Team

Franco Colapinto llega al Gran Premio de Canadá tras lograr su mejor resultado en Fórmula 1

“Estoy feliz de volver a correr en Canadá, especialmente porque será otro fin de semana con sprint. Realmente quiero aprovechar el envión positivo que tuvimos en Miami, donde logramos terminar entre los diez primeros en ambas sesiones de clasificación y conseguí mi mejor resultado en la Fórmula 1”, expresó Colapinto, mediante un comunicado oficial de la escudería francesa.

El GP canadiense representará la tercera fecha sprint del calendario, luego de las disputadas en China y Miami. Este formato obliga a optimizar el rendimiento desde las primeras sesiones y reduce considerablemente el margen de error en la puesta a punto de los monoplazas.

Qué dijo Franco Colapinto sobre el circuito Gilles-Villeneuve y el formato Sprint

El pilarense valoró especialmente las características del circuito Gilles-Villeneuve, uno de los más desafiantes del campeonato por su combinación de largas rectas, frenadas intensas y sectores muy técnicos. “Es un circuito muy divertido, finalmente una pista en la que ya competí antes, con rectas largas de alta velocidad y también curvas y chicanas cerradas donde se puede llegar muy cerca de los muros. ¡Eso le da mucha adrenalina!”, indicó.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá 2025 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Durante las últimas semanas, el argentino trabajó junto al equipo en la sede técnica de Enstone para preparar la competencia y profundizar el análisis del rendimiento mostrado en Miami: “Pude pasar un tiempo en Enstone en las últimas dos semanas. Repasamos el buen resultado que obtuvimos y también analizamos lo que viene para Montreal con trabajo importante en el simulador”.

La evolución del equipo alimenta el optimismo puertas adentro. “Miami demuestra que estamos en el camino correcto y hemos hecho un comienzo sólido de temporada. Lo más importante siempre es sumar tiempo en el auto. Todos trabajaremos duro para mantener el impulso positivo dentro del equipo y apuntar a otro buen fin de semana”, remarcó Colapinto.

Cómo es el circuito de Canadá: velocidad, muros y oportunidades de adelantamiento

El circuito canadiense, ubicado sobre la isla artificial de Notre-Dame y sede histórica de la categoría desde 1978, suele ofrecer carreras impredecibles y múltiples oportunidades de adelantamiento gracias a sus largas rectas y fuertes zonas de frenada.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, los dos pilotos de la escudería Alpine F1 Team. Foto: X @AlpineF1Team

El trazado Gilles-Villeneuve combina sectores de máxima velocidad con chicanas técnicas y zonas muy angostas donde el mínimo error puede terminar contra los muros, una característica que históricamente convirtió al GP de Canadá en una de las competencias más atractivas del calendario.

En ese contexto, las expectativas del equipo están puestas en mantener el crecimiento evidenciado en Miami y volver a colocar a ambos pilotos dentro de la zona de puntos.

Con confianza renovada, un auto en evolución y el respaldo de su mejor actuación en la máxima categoría, Colapinto buscará en Montreal consolidar su gran presente y seguir afianzándose entre los protagonistas jóvenes de la Fórmula 1.