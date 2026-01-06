Boca quedó atrás: Sebastián Villa confirmó que le “gustaría jugar en River”

El delantero colombiano se mostró interesado por vestir la camiseta del Millonario. Incluso, mencionó que si Marcelo Gallardo lo llama viajar a Argentina “mañana mismo”.

Sebastián Villa, Boca Juniors. NA

Sebastián Villa es uno de los nombres más pretendidos del mercado de pases en Argentina. El ex Boca se marcha de Independiente Rivadavia de Mendoza, por lo que aparecen distintos clubes en su órbita, aunque destaca el interés de River.

Lejos de esquivar la polémica, el delantero colombiano se mostró dispuesto a ponerse la camiseta del Millonario pese a su pasado en el Xeneize.

Sebastián Villa; Boca vs Independiente Rivadavia. Foto: NA/Mariano Sánchez

Qué dijo Sebastián Villa sobre River

“Si (Marcelo Gallardo) me llama, mañana mismo viajo”, declaró el futbolista condenado por violencia de género, causa que derivó en su salida de Boca.

Este lunes por la noche habló con el canal de streaming Picado TV, donde desde Colombia reveló que está interesado en jugar en River, luego de que se conozcan charlas y negociaciones por su pase.

“Soy futbolista y mi trabajo es jugar al fútbol. Sabemos lo que significa River y esperamos que las partes concreten las negociaciones”, agregó en sus declaraciones. Y completó sobre la posibilidad del pase: “He visto del interés y le dije a mi representante que sí, que me gustaría jugar en River”.

Sebastián Villa le anotó a River en más de una ocasión. Foto: NA.

Además de mostrarse entusiasmado por la posibilidad de jugar con Juanfer Quintero, a quien denominó un “hermano”, considera que destacar en el Millonario puede abrirle las puertas para jugar el Mundial 2026.

“Si llego a River podría ser citado y pelear un puesto para el Mundial”, declaró durante la entrevista.

Lo cierto es que las negociaciones están en curso. Mientras el Millonario acercó una cifra cercana a los 4 millones de dólares, desde Independiente Rivadavia pretenden una cifra mayor, 12 millones.

Gol de Sebastián Villa, Superclásico, foto NA

El presente y pasado de Sebastián Villa

Luego de su polémica salida del Xeneize, Villa desembarcó en el equipo mendocino, donde rápidamente se convirtió en la figura del equipo. Incluso, fue clave para la obtención de la Copa Argentina 2025, conseguida tras derrotar a Argentinos Juniors en la final.

Sin embargo, sus planes a futuro no incluyen a Independiente Rivadavia, por lo que estaba planeada una venta que satisfaga a ambas partes.

Con respecto a su paso por Boca, jugó un total de 172 partidos desde su llegada en 2018. Allí pudo marcar 28 goles, además de brindar 33 asistencias. Además, consiguió 7 títulos: 2 Supercopa Argentina, 2 Copa de la Liga Profesional, una Copa Argentina y dos títulos de Primera División.