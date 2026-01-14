Sebastián Villa y su futuro deportivo. Foto: NA.

Sebastián Villa, el extremo que supo salir campeón con Independiente Rivadavia de Mendoza y también brilló en Boca Juniors, tiene ofertas concretas para seguir su carrera profesional lejos del fútbol argentino, más precisamente en la liga de Arabia Saudita.

El futuro incierto de Sebastián Villa

Hay algunas certezas y el resto son todas incertidumbres: Sebastián Villa, de 29 años, no seguirá vistiendo la camiseta de Independiente Rivadavia, pero aún no se sabe con total seguridad en dónde continuará desplegando su fútbol.

Sebastián Villa, de 29 años, supo jugar en Boca. Foto: NA.

En un momento se barajó la posibilidad de que jugase en River, equipo que él mismo confesó que le resultaría un sueño vestir su camiseta. Pero esa posibilidad no se llevará a cabo, y Villa hace las valijas para emigrar de nuestro país.

Ofertas tiene de sobra, no solo de Brasil, sino que también ahora se suma Arabia Saudita que lo busca con desesperación.

Días atrás, Villa rechazó un ofrecimiento del Santos de Brasil, que le ofertó poco más de cinco millones de dólares para comprarlo y jugar junto a Neymar y Gabriel Barbosa.

Al mismo tiempo, en Río de Janeiro, el nombre de Villa sigue resonando cada vez más fuerte para reforzar al Flamengo, reciente campeón de la Copa Libertadores.

Por el momento, no trascendió el club árabe que se habría interesado en el atacante colombiano, pero se espera que haya una oferta que se acerque a los 12 millones de dólares que pretende Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia para poder venderlo.

Sebastián Villa dejará de ser futbolista de Independiente Rivadavia.

“Tenemos muchas llamadas, todo el día estamos en llamadas, así que estamos esperando la mejor decisión, la mejor oferta, buscando un proyecto”, dijo el futbolista en una entrevista Telemedellín.

Por supuesto, su gran desafío es volver a la selección colombiana de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.