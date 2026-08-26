¿Velasco, Villa o el “renacer” de Zeballos?: quién reemplazará a Tomás Aranda en Boca tras la lesión

Velasco, Villa o Zeballos podrían reemplazar a Tomás Aranda. Foto: Instagram

Boca Juniors recibió una durísima noticia con la confirmación de la fractura de peroné de Tomás Aranda, quien deberá ser intervenido quirúrgicamente y permanecerá alejado de las canchas al menos durante lo que queda de 2026.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena pierde de esta manera a uno de sus titulares indiscutidos a sólo dos semanas del comienzo de la serie frente a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, creando un gran dolor de cabeza y la necesidad urgente de encontrar un reemplazante.

Cómo fue la lesión de Tomás Aranda

La lesión de Aranda se produjo durante la entrada en calor del entrenamiento de este miércoles en el predio de Ezeiza, cuando el botín del “10″ de Boca quedó trabado en el césped y el movimiento posterior terminó provocando la fractura.

Los primeros estudios determinaron que el tratamiento será quirúrgico y, aunque los plazos definitivos se conocerán después de la intervención, el escenario más probable lo mantendrá fuera durante buena parte de lo que resta de 2026, con una rehabilitación que podría extenderse entre cuatro y seis meses.

Tomás Aranda se lesionó en el entrenamiento en Ezeiza. Foto: X @BocaJrsOficial

Las opciones para reemplazar a Tomás Aranda en Boca

El problema para Boca excede ampliamente una baja más. Aranda se había transformado durante este año en el principal futbolista creativo del equipo y consiguió consolidarse como titular tanto con Claudio Úbeda como posteriormente bajo la conducción de Arruabarrena.

Su ausencia obliga ahora al entrenador y a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme a revisar decisiones que hasta hace apenas unas horas parecían encaminadas.

Exequiel Zeballos, la solución más inesperada

Y allí aparece la imagen de Exequiel Zeballos: el “Changuito” tiene contrato con el club hasta el próximo 31 de diciembre y permanece fuera de la consideración deportiva mientras se define su futuro, con una negociación abierta con Napoli y un acuerdo contractual entre el atacante y el conjunto italiano por cinco temporadas.

Hasta el momento, ninguna de las partes consiguieron ponerse de acuerdo en las cifras de la transferencia y una de las alternativas analizadas era cerrar ahora la operación pero permitir que Zeballos recién se incorpore al equipo italiano en enero de 2027. En tanto, la grave lesión de Aranda podría modificar ese escenario.

Boca no tomó todavía la decisión de renovar automáticamente al “Changuito” ni de reincorporarlo al equipo, pero desde lo deportivo su presencia volvió a adquirir otro valor: Arruabarrena perdió de un día para otro a uno de sus futbolistas más desequilibrantes y el santiagueño ya está entrenándose con el plantel.

Desde el entorno del delantero sostienen desde hace tiempo que Zeballos no pretende abandonar Boca en condición de libre, por lo que si finalmente no prospera la negociación con Napoli las partes podrían retomar definitivamente las conversaciones para extender su vínculo.

Exequiel Zeballos podría ser la solución de Boca. Foto: Instagram @exezeballos02

¿Un refuerzo para reemplazar a Aranda?

El otro interrogante pasa por el mercado de pases: Boca todavía puede incorporar futbolistas hasta el miércoles 2 de septiembre a las 18, debido a los cupos extraordinarios obtenidos a partir de transferencias y préstamos realizados al exterior después del cierre ordinario de la ventana.

La lesión de Aranda, por lo tanto, no necesita generar un nuevo cupo para que Boca salga al mercado, porque el club ya cuenta con margen reglamentario para hacerlo.

Hasta antes de conocerse la fractura, la prioridad de Arruabarrena era incorporar un marcador central de jerarquía, con Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors, como uno de los nombres que más seducen al cuerpo técnico.

Ahora la dirigencia deberá determinar si mantiene esa búsqueda como única prioridad o si la ausencia de Aranda obliga a sumar también un futbolista ofensivo, extremo o mediapunta capaz de darle creatividad al equipo.

Velasco o Villa, las otras alternativas

Alan Velasco, Sebastián Villa y otras alternativas del plantel aparecen como posibles soluciones internas, pero ninguna reproduce exactamente las características que Aranda le aportaba al equipo.

Si bien Boca recibirá este viernes a Lanús por el Torneo Clausura, la gran preocupación está colocada algunos días más adelante: el 9 de septiembre comenzará frente a San Pablo la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana, mientras que la revancha se disputará una semana después en Brasil.

Es decir que Arruabarrena deberá preparar uno de los enfrentamientos más importantes de la temporada sin el futbolista que utilizaba como principal conductor detrás de los delanteros.