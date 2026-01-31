Sebastián Villa junto a Hernán Bañato, el presidente de Beroe Stara Zagora. Foto: Instagram @sebastian14villa.

Una historia inaudita se escribe en las calles de Bulgaria. Se trata del PFC Beroe, un club comprado por el argentino Hernán Bañato, quien trabaja de representante de jugadores, y se embarcó en una aventura donde el frío, la nieve y el peso de una cultura completamente ajena se complementan con el carácter criollo.

La idea de Bañato era bastante simple: aprovechar el talento argentino que no es tenido en cuenta por los grandes clubes y darles una segunda oportunidad en el fútbol búlgaro, que, por su presencia en el continente europeo y la baja competitividad de su liga, funciona como vidriera para grandes compras.

Los pasos de Hernán Bañato en el mundo de la gestión deportiva arrancaron mucho antes, cuando era agente de la firma CRD Sport, manejando la carrera de futbolistas como Arturo Mina o Jordy Caicedo. La suerte no le sonrió cuando quiso desembarcar en Deportivo Cuenca, en Ecuador, y terminó encontrando su lugar en un destino remoto: Los Balcanes.

El club de los argentinos exiliados

Pero la historia del FPC Beroe no comenzó con la llegada del argentino, de hecho, Stara Zagora, la ciudad donde se aloja el equipo, tiene más de 2000 años de antigüedad. “Los Verdes”, así es su apodo en búlgaro (o Зелените, si alguien lo entiende), nacieron en 1916, y tienen, entre sus hazañas más laureadas, la de haberse impuesto frente a la Juventus en la Recopa de Europa de 1979.

La adquisición por parte del argentino se dio en 2023. Más precisamente el 12 de junio, un mes antes de que comience la liga local. “No teníamos cuerpo técnico, ni jugadores, ni ropa. Tuvimos que salir a correr de un momento para el otro y llevé una primera camada de 14 argentinos. Fue bastante violento y no salió del todo bien”, reveló Bañato.

Qué pasó con Sebastián Villa y su llegada al PFC Beroe

La presentación de Sebastián Villa en Beroe Stara Zagora. Foto: Instagram @sebastian14villa.

Unos meses más tarde, Beroe y Bañato ocupairían las principales posiciones en los portales de noticias. En noviembre de 2023, el club bulgaro se convirtió en el destino que acogería a Sebastián Villa, luego de ser condenado por abuso sexual. La llegada del colombiano revolucionó la ciudad por completo.

“Fue una oportunidad que surgió en su momento por sus temas personales. Tengo la suerte de contar con un gran equipo de trabajo en todo sentido (scouts, parte legal y de acompañamiento diario) que es muy profesional. Cuando se dio la oportunidad, todo mi equipo de trabajo me decía: “Estás loco, no lo hagas porque vamos a tener unos problemas grandes’. Tenerlo en el club fue tocar el cielo con las manos”, contó Bañato.

Pero Villa no fue el único en vestir la camiseta eslava. Por las canchas del FPB Beroe pasaron argentinos que no fueron tenidos en cuenta por sus clubes como: Leandro Godoy, ex Racing y Defensa y Justicia; Carlos Segundo Pachamé, ex Estudiantes; o Juan Salomoni, el capitán del equipo.

Sin embargo, Bañato reconoce que adaptarse a la idiosincrasia búlgara, así como también a sus usos y costumbres, no es una tarea que cualquiera pueda realizar: “Nos ha pasado que muchos chicos han venido, estuvieron un mes y se volvieron porque no se adaptaban al lugar, a las costumbres, al frío y al idioma”.

La experiencia del argentino como dueño de un club completamente fuera del radar le ha dejado grandes enseñanzas, así como también le permitió reconocer algunas cosas que preferiría que fueran igual que en casa. “Me gustaría replicar de nuestro país que la gente sea socia de los clubes para poder acompañar al equipo en todo sentido, no simplemente ser hincha sin voz ni voto”. Una defensa inesperada de las sociedades civiles de parte del propietario de la institución.