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De ganar el último GP de Fórmula 1 al choque contra un argentino en el GT World Challenge: la polémica maniobra de Max Verstappen sobre Ezequiel Pérez Companc

El multicampeón de la Máxima aprovechó el parate en el calendario para sumarse a la divisional de gran turismo en Europa. La sanción que recibió luego de que los comisarios lo encontraran culpable.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Choque de Max Verstappen en el GT World Challenge.
Choque de Max Verstappen en el GT World Challenge. Foto: Captura de video.
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En medio de una pausa en el calendario de la Fórmula 1, en la que se impuso en el último Gran Premio en Singapur, Max Verstappen se sumó a la fecha de cierre del GT World Challenge Europe, desarrollada en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portugal.

Sin embargo, su inclusión en la divisional de gran turismo comenzó envuelta en polémicas tras protagonizar un incidente en pista con Ezequiel Pérez Companc.

El incidente junto al piloto argentino se registró durante la primer práctica libre en el trazado de Portimão. Al encarar una de las curvas del circuito portugués, el auto del neerlandés impactó con su trompa la parte trasera del coche de sport del piloto nacional.

Choque de Max Verstappen contra Ezequiel Pérez Companc en el GT World Challenge Europe.
Choque de Max Verstappen contra Ezequiel Pérez Companc en el GT World Challenge Europe.

La colisión desestabilizó por completo al corredor argentino, quien realizó un trompo y quedó detenido en sentido contrario a la marcha. Lejos de disculparse, el piloto de Red Bull esquivó el vehículo cruzado.

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De acuerdo a la información de Motorsport, los comisarios de la entidad deportiva abrieron un expediente sobre la maniobra de Verstappen. Después de revisar las imágenes y escuchar a los dos pilotos, los comisarios determinaron que Verstappen había provocado una colisión evitable y que era el único responsable.

“El piloto del coche 25 declaró que estaba concentrado en los autos que tenía delante y que no pudo ver al coche 3 a su derecha. Consideró el suceso como un desafortunado incidente de carrera”, explicaron en el documento oficial.

Choque de Max Verstappen en el GT World Challenge.
Choque de Max Verstappen en el GT World Challenge. Foto: Captura de video.

De todos modos, los jueces consideraron como atenuantes que el toque se produjo en la primera vuelta de la primera práctica y que la fila de autos ubicada delante del argentino había condicionado su recorrido. Por eso, Verstappen recibió una amonestación y un punto de advertencia por conducta, sin perder posiciones para la carrera. Al llegar a tres puntos, un piloto recibe automáticamente una penalización de cinco lugares en la grilla.

Para esta competencia en suelo luso, el campeón del mundo en 2024 compite bajo su propia estructura, Verstappen Racing, al mando de un Mercedes-AMG de la clase GT3 que comparte con los británicos Chris Lulham y Ben Barnicoat.

Por su parte, Ezequiel Pérez Companc ostenta 20 unidades en la tabla y se ubica en el puesto 18 del campeonato general, en una divisional que reúne a fabricantes de élite como Ferrari, Porsche, BMW y Lamborghini bajo dos modalidades: la Sprint Cup y la Endurance Cup.

Max VerstappenAutomovilismo
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