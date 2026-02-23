Max Verstappen volvió a dar nuevas pistas sobre su futuro en la Fórmula 1:

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) aseguró que se aproxima el posible cierre de su trayectoria en la Fórmula 1 y relacionó esa perspectiva con la futura reglamentación técnica de la máxima categoría del automovilismo.

“Definitivamente, estoy cerca del final”, confesó Verstappen en el podcast ‘Up to Speed’, donde explicó que los cambios previstos podrían influir en la duración de su carrera, aunque remarcó que ese factor no será determinante.

El tetracampeón mundial, de 28 años, sostuvo que se siente satisfecho con lo logrado hasta el momento y que no tendría inconvenientes en dar un paso al costado: “Estoy feliz con mi carrera, puedo fácilmente dejarla atrás, tengo otros proyectos”.

Actualmente, ‘Mad Max’ tiene contrato con Red Bull hasta 2028, pero semanas atrás ya había deslizado que evaluará su continuidad según el nivel de competitividad y el impacto del reglamento que entrará en vigor en la Fórmula 1 durante 2026.

Entre sus planes a futuro, mencionó el desarrollo de su estructura de GT3 (que este año inició una alianza con Mercedes-Benz) y su interés en competir en pruebas de resistencia, como las 24 Horas de Nürburgring y, a largo plazo, las 24 Horas de Le Mans.

En la entrevista, Verstappen también planteó que busca priorizar aspectos personales por encima de los logros deportivos: “¿A quién le importa cuando tengas 60 o 70 años si ganaste cuatro o diez títulos? Me hago mayor y prefiero pasar el tiempo con mi familia”.

En esta línea, el piloto neerlandés reveló que recientemente disfrutó de unos días de esquí con sus seres cercanos y reflexionó: “Quiero vivir mi vida, solo se vive una vez y no quiero pasar 25 años pilotando un coche. Quiero apreciar lo que hay allá afuera”.

La crítica de Max Verstappen a los nuevos monoplazas de la Fórmula 1

“No se parece mucho a la Fórmula 1. Se parece más a la Fórmula E con esteroides. Pero las reglas son las mismas para todos, así que hay que aceptarlo”, expresó el piloto neerlandés de 28 años, según la información difundida por el sitio especializado ‘Motorsport’.

Y explicó: “Mucho de lo que haces como piloto, en términos de entradas, tiene un efecto enorme en el aspecto energético. Para mí, eso no es F1. Quizás entonces sea mejor conducir Fórmula E, ¿no? Porque ahí todo gira en torno a la energía, eficiencia y gestión”.

