Max Verstappen lo hizo: largó último en el desafío de Red Bull ante 100 kartings y ganó en apenas 14 vueltas

Max Verstappen largó último en el desafío de Red Bull ante 100 kartings y ganó en apenas 14 vueltas. Foto: X @redbullracing

Acostumbrado a romper récords y desafiar la lógica en la Fórmula 1, Max Verstappen volvió a ofrecer una demostración de talento que sorprendió incluso a los más fanáticos del automovilismo. Esta vez lo hizo lejos de los monoplazas de la máxima categoría y a bordo de un karting de alquiler, en el marco del desafío “Max vs 100 Karts”, un evento organizado por Red Bull en el circuito de Silverstone.

La propuesta era tan simple como impactante: el neerlandés debía largar desde el último lugar y superar a 100 competidores en una carrera de 30 vueltas. Entre los participantes hubo distintas personalidades e invitados especiales, todos con el objetivo de intentar frenar al tetracampeón mundial.

Sin embargo, lo que parecía una tarea compleja terminó transformándose en otra exhibición de manejo por parte del piloto de Red Bull.

Max Verstappen debía largar desde el último lugar y superar a 100 competidores en una carrera de 30 vueltas. Foto: X @redbullracing

Del último puesto al Top 10: la remontada que dejó a todos sin palabras

La carrera comenzó con el caos esperado de tener a más de un centenar de kartings compartiendo la pista al mismo tiempo. Entre roces, sobrepasos y maniobras defensivas, Verstappen comenzó a abrirse camino desde el fondo de la parrilla.

Su avance fue tan contundente que en la primera vuelta ya había escalado hasta el puesto 43. Lejos de disminuir el ritmo, siguió adelantando rivales a una velocidad impresionante y antes de completar los primeros diez giros ya se encontraba entre los 20 mejores de la competencia.

La diferencia de nivel quedó reflejada en cada maniobra. Mientras el resto intentaba sobrevivir al tráfico, el piloto neerlandés parecía tener siempre una línea alternativa para ganar posiciones.

Antes de completar los primeros diez giros, Verstappen ya se encontraba entre los 20 mejores de la competencia. Foto: X @redbullracing

El sorpresivo momento en que Verstappen pasó a 100 pilotos y ganó la carrera

La remontada continuó a un ritmo frenético. Con paciencia para elegir el momento exacto de cada ataque y una velocidad superior al resto de los competidores, Verstappen llegó al cuarto lugar en la vuelta 10 y comenzó la persecución de los líderes.

Lo más llamativo ocurrió apenas cuatro vueltas después. En el giro número 14 ejecutó una precisa maniobra para superar a Jacky Martens y Zac Alsop, quienes finalmente completarían el podio detrás del piloto neerlandés.

De esta manera, logró cumplir el desafío cuando todavía restaban 16 vueltas por disputarse. Es decir, necesitó menos de la mitad de la carrera para dejar atrás a los 100 participantes y quedarse con el triunfo.

Verstappen necesitó menos de la mitad de la carrera para superar a los 100 competidores y quedarse con el triunfo. Foto: X @redbullracing

La reacción del campeón: “Esta es mi primera victoria del año”

Tras cruzar la bandera a cuadros, “Mad Max” reconoció que no sabía exactamente qué esperar de una prueba tan particular, aunque terminó disfrutándola de principio a fin. “No sabía qué esperar, pero salió muy natural conducir un go-kart. Fue bastante divertido. Muy caótico, pero muy divertido”, comentó después de la carrera.

Luego, ya sobre un podio que replicó el formato de las celebraciones de la Fórmula 1, dejó una frase que despertó sonrisas entre los presentes. “Esta es mi primera victoria del año, así que tomo feliz el triunfo”, bromeó el piloto de Red Bull.

Más allá del carácter promocional del evento, el resultado volvió a dejar una conclusión difícil de discutir: ya sea en un Fórmula 1 de última generación o en un simple karting de alquiler, Verstappen posee una capacidad única para marcar diferencias. Y en Silverstone necesitó apenas 14 vueltas para demostrarlo una vez más.