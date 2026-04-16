El rol de Lionel Messi como empresario de fútbol:

Lionel Messi en Inter Miami Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Lionel Messi sorprendió al mundo del fútbol al confirmar la compra del 100% de las acciones del UE Cornella de la Tercera RFEF.

Es la primera vez que se convierte en dueño mayoritario de un club, aunque ya está relacionado con otros tres.

Uno de ellos es Leones de Rosario, que fue fundado por su familia y en el que la Pulga tuvo un rol fundamental desde el aspecto económico.

Este año comenzó su camino en la Primera C, donde actualmente marcha tercero en la Zona B con 12 puntos, con un saldo de tres triunfos, igual cantidad de empates y una derrota.

Además, el capitán argentino fundó, junto a su amigo Luis Suárez, el Deportivo LSM de Uruguay.

Dicha institución ya tuvo su estreno en la Primera D del país vecino, que es una categoría amateur/semi‑profesional.

La última vinculación con un club tiene que ver con el UE Cornellà, humilde club del ascenso español con ilusiones de subir a la cuarta divisón.

Por último, también tendrá participación en las decisiones del Inter Miami cuando cuelgue los botines.

Messi Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Así lo confirmó Jorge Mas, uno de los fundadores de la franquicia, durante una entrevista: “Cuando Lionel termine de jugar será socio, tanto mío como de mi hermano y de David (Beckham) en el club. Eso fue una de las cosas que atrajo mucho a Lionel a nuestro proyecto”.