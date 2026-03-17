Franco Colapinto es uno de los pilotos de la Fórmula 1 con más seguidores en Instagram. Foto: Reuters (Maxim Shemetov)

La Fórmula 1 volvió a tener acento argentino después de varios años y la irrupción de Franco Colapinto no pasó desapercibida. Desde su debut con Williams hasta su llegada a Alpine, el piloto argentino generó un impacto que excede lo estrictamente deportivo y que también se refleja en el crecimiento del interés por el automovilismo en el país.

El oriundo de Pilar no solo captó la atención del público argentino: también logró instalarse en la escena internacional gracias a su rendimiento en pista y un carisma que rápidamente lo convirtió en uno de los protagonistas del paddock. Esa combinación quedó reflejada en un ranking tan curioso como revelador: el de los pilotos con más seguidores en Instagram.

Franco Colapinto se ganó el cariño de los fanáticos de la Fórmula 1, quienes lo siguen con entusiasmo en Instagram. Foto: REUTERS

La lista la encabeza el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, con más de 42,6 millones de seguidores. Detrás aparecen: Charles Leclerc (23,5 millones) y el tetracampeón Max Verstappen (18,2 millones), quienes completan el podio de la mundialmente conocida red social de fotografías e imágenes.

Lo llamativo surge al revisar la mitad de la tabla. Con apenas un puñado de carreras en la categoría, Colapinto ya superó la barrera de los 5,4 millones de seguidores, lo que le permitió ubicarse 12 a nivel mundial, por encima de varios pilotos europeos con mayor trayectoria. El empuje, en gran parte, llega del fuerte acompañamiento de los fanáticos argentinos, que multiplican la interacción en cada publicación.

El ranking de los pilotos de Fórmula 1 con más seguidores en Instagram

Lewis Hamilton (izquierda) y Charles Leclerc (derecha), los dos pilotos de F1 con más seguidores en Instagram. Foto: Reuters (Raquel Cunha)

Lewis Hamilton (Ferrari): 42,6 millones Charles Leclerc (Ferrari): 23,5 millones Max Verstappen (Red Bull): 18,2 millones Carlos Sainz Jr. (Williams): 12,5 millones Lando Norris (McLaren): 11,7 millones George Russell (Mercedes): 8,5 millones Sergio Pérez (Cadillac): 8,4 millones Fernando Alonso (Aston Martin): 7,9 millones Oscar Piastri (McLaren): 6,2 millones Pierre Gasly (Alpine): 6,1 millones Valtteri Bottas (Cadillac): 5,6 millones Franco Colapinto (Alpine): 5,4 millones Kimi Antonelli (Mercedes): 5,4 millones Alexander Albon (Williams): 4,2 millones Oliver Bearman (Haas): 3,6 millones Esteban Ocon (Haas): 3,0 millones Nico Hülkenberg (Audi): 2,9 millones Gabriel Bortoleto (Audi): 2,3 millones Isack Hadjar (Red Bull): 1,8 millones Lance Stroll (Aston Martin): 1,7 millones Liam Lawson (Racing Bulls): 1,4 millones Arvid Lindblad (Racing Bulls): 995.000

La “Colapintomanía” revolucionó a China

El fenómeno digital también se trasladó al mundo real. Cuando el calendario de la Fórmula 1 llegó a China, el piloto de Alpine vivió una inesperada escena: apenas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong, una multitud de fanáticos locales lo esperaba con banderas, carteles y celulares listos para registrar el momento.

Franco Colapinto terminó décimo en el Gran Premio de China de la Fórmula 1 y sumó un punto para Alpine. Foto: REUTERS

Mientras caminaba por la terminal con un piluso de Boca Juniors, Colapinto se detuvo a interactuar con la gente y recibió todo tipo de regalos: desde un oso panda de peluche y un muñeco de Rayo McQueen hasta una pulsera brillante. Fiel a su estilo relajado, agradeció los gestos y bromeó: si los diamantes eran de verdad, dijo entre risas, los iba a vender.

La “Colapintomanía” incluso llegó a las redes chinas, donde los usuarios suelen adaptar los nombres extranjeros a la fonética local. En ese juego lingüístico, algunos comenzaron a llamarlo “botella de cola”, porque la pronunciación de “Colapin” suena similar a “kělè píng”, término asociado a la gaseosa. El apodo se viralizó rápidamente y le agregó un nuevo capítulo a la gira asiática del argentino.