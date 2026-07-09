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Quién gana el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

ChatGPT, Gemini y Copilot pronosticaron qué país sale campeón de la actual Copa del Mundo. Todas las predicciones, con resultados y goleadores.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Hinchas sostienen una réplica del trofeo del Mundial.
Hinchas sostienen una réplica del trofeo del Mundial. Foto: REUTERS
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El Mundial 2026 entró en su fase final y la expectativa por conocer al próximo campeón crece partido a partido. Con los cuartos de final ya definidos, la inteligencia artificial también se sumó al debate futbolero y realizó sus propios pronósticos sobre qué selección levantará la Copa del Mundo, simulando resultados, goleadores y posibles cruces hasta la gran final.

En esta nota, ChatGPT, Gemini y Copilot anticipan quién gana el Mundial 2026 según sus predicciones, con escenarios que incluyen a potencias como Argentina, Francia, España e Inglaterra, además de revelaciones que buscarán dar el golpe. Todas las simulaciones, los marcadores de cada partido y los futbolistas decisivos en el camino hacia el título.

Quién gana el Mundial 2026, según ChatGPT

Cuartos de final

  • Francia 2-1 Marruecos: goles de Kylian Mbappé (17′) y Eduardo Camavinga (74′); Achraf Hakimi (82′) descuenta para Marruecos.
  • España 2-0 Bélgica: goles de Lamine Yamal (28′) y Nico Williams (67′).
  • Noruega 1-2 Inglaterra: goles de Erling Haaland (35′) para Noruega; Harry Kane (54′) y Jude Bellingham (79′) para Inglaterra.
  • Argentina 3-1 Suiza: goles de Julián Álvarez (14′ y 71′) y Lionel Messi (88′); Dan Ndoye (49′) marca para Suiza.

Semifinales

  • Francia 1-2 España: goles de Kylian Mbappé (22′); Lamine Yamal (44′) y Pedri (76′) convierten para España.
  • Argentina 2-1 Inglaterra: goles de Julián Álvarez (31′) y Enzo Fernández (83′); Harry Kane (58′) anota para Inglaterra.

Partido por el tercer puesto

  • Francia 3-2 Inglaterra: goles de Kylian Mbappé (12′ y 69′) y Ousmane Dembélé (81′); Harry Kane (25′) y Bukayo Saka (73′) marcan para Inglaterra.

Final

  • España 1-2 Argentina: goles de Nico Williams (39′) para España; Julián Álvarez (57′) y Lautaro Martínez (85′) convierten para Argentina.

Por qué ChatGPT eligió a Argentina como campeón del Mundial 2026

La IA de OpneAI explicó que eligió a la Selección Argentina como campeón: “Entre los ocho equipos que quedan, combina experiencia en instancias decisivas con una base consolidada de jugadores que ya saben competir bajo máxima presión. Además, llega con un ataque muy efectivo y un mediocampo capaz de controlar partidos cerrados. Aunque España sería un rival muy exigente por su posesión y juventud, imagino que la contundencia argentina terminaría marcando la diferencia”.

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Según la IA, Argentina sale campeón del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Quién gana el Mundial 2026, según Gemini

Cuartos de final

  • Francia 2-1 Marruecos: goles de Kylian Mbappé (17′), Aurélien Tchouaméni (40′) y Youssef En-Nesyri (90′+2).
  • España 2-0 Bélgica: goles de Lamine Yamal (22′) y Nico Williams (78′).
  • Noruega 1-3 Inglaterra: goles de Erling Haaland (12′), Harry Kane (34′), Jude Bellingham (58′) y Bukayo Saka (85′).
  • Argentina 2-0 Suiza: goles de Lionel Messi (45′+1) y Julián Álvarez (67′).

Semifinales

  • España 2-1 Francia: goles de Lamine Yamal (41′), Dani Olmo (82′) y Kylian Mbappé (14′).
  • Argentina 2-1 Inglaterra: goles de Julián Álvarez (53′), Lautaro Martínez (88′) y Jude Bellingham (25′).

Tercer puesto

  • Inglaterra 3-2 Francia: goles de Harry Kane (18′, 65′), Cole Palmer (82′), Bradley Barcola (44′) y Warren Zaïre-Emery (89′).

Final

  • Argentina 2-1 España: goles de Lionel Messi (60′), Lautaro Martínez (112′) y Pedri (31′).

Por qué Gemini eligió a Argentina como campeón del Mundial 2026

Según la IA de Google, Argentina se consagra bicampeona del mundo “debido a su madurez competitiva, el recambio generacional consolidado (con figuras como Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez en su pico físico) y la mística intacta de un Lionel Messi que, dosificando sus minutos, sigue siendo el factor diferencial en los momentos de máxima tensión. A diferencia de otras potencias que sufrieron el desgaste físico, la ‘Scaloneta’ demostró una solidez defensiva impecable y un oficio clínico para cerrar los partidos clave”.

Quién gana el Mundial 2026, según Copilot

Cuartos de final

  • Francia 3-1 Marruecos: goles de Kylian Mbappé (18′), Aurélien Tchouaméni (52′), Youssef En-Nesyri (67′) y Ousmane Dembélé (84′).
  • España 2-1 Bélgica: goles de Lamine Yamal (22′), Nico Williams (58′) y Jérémy Doku (76′).
  • Noruega 1-2 Inglaterra: goles de Erling Haaland (34′), Jude Bellingham (49′) y Harry Kane (88′, penal).
  • Argentina 3-0 Suiza: goles de Julián Álvarez (15′), Lautaro Martínez (61′) y Enzo Fernández (79′).

Semifinales

  • Francia 2-1 España: goles de Kylian Mbappé (27′), Lamine Yamal (41′) y Eduardo Camavinga (73′).
  • Argentina 2-1 Inglaterra: goles de Julián Álvarez (31′), Harry Kane (55′) y Lautaro Martínez (82′).

Partido por el tercer puesto

  • España 2-0 Inglaterra: goles de Nico Williams (19′) y Pedri (71′).

Final

  • Argentina 2-1 Francia: goles de Kylian Mbappé (12′), Julián Álvarez (38′) y Lautaro Martínez (87′).

Por qué Copilot eligió a Argentina como campeón del Mundial 2026

El asistente virtual de inteligencia artificial desarrollado por Microsoft señaló que eligió a la Argentina porque “llega a esta simulación con una combinación muy difícil de igualar: experiencia ganadora, una base consolidada desde los títulos de Copa América y Mundial, y una nueva generación ya plenamente madura. Además, jugadores como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez le dan variantes ofensivas y equilibrio en todas las líneas”.

“Aunque Francia tiene probablemente la plantilla más talentosa del torneo y a un Mbappé en plenitud, imaginé una final donde Argentina aprovecha mejor los momentos decisivos y vuelve a mostrar la fortaleza mental que la caracteriza en los partidos grandes”, añadió.

Mundial 2026Inteligencia artificial
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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